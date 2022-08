Padre Rafael Bermúdez sobre persecución a Iglesia: “esto apenas inicia”

El Padre Rafael Bermúdez también exhortó a los sacerdotes a no guardar silencio ante las injusticias cometidas en contra de la Iglesia Católica

El sacerdote nicaragüense Rafael Bermúdez, analizó la persecución de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de Monseñor Rolando Álvarez y de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmando que con los ataques del régimen marca el inicio de la escalada represiva en contra de sacerdotes.

“Esto apenas empieza. Ellos (dictadura) están probando si todo se viene abajo, si se desmorona o si la iglesia se cae, pero es todo lo contrario, les exhorto a todas las iglesias que deben de defender su dignidad”, expresó el sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos durante el programa 100% SUPER CHATS.

El padre Rafael Bermúdez, quien tuvo que exiliarse tras las amenazas de la dictadura en el año 2018, también exhortó a los fieles a evitar participar de las actividades realizadas por la dictadura, las que calificó como “pan y circo para el pueblo”.

“El pueblo tiene que tener dignidad y una de las maneras de demostrar su dignidad no es participando de las cosas que ofrecen. A qué me refiero, viene agosto y septiembre, en Masaya, las fiestas de San Miguel Arcángel, la fiesta de San Jerónimo, ya están alistando ellos el pan y circo, su toro venado y no sé cuántas cosas más”, manifestó el sacerdote, quien exigió la liberación absoluta de Monseñor Rolando Álvarez.

“Entonces, de qué manera va a responder el pueblo, que vayan a una procesión está muy bien, que lo hagan con devoción, pero que vayan a participar de un toro venado, un pueblo tan lastimado, que vayan a participar de un baile de negras que van haciendo en los hogares, a eso es lo que me refiero, a eso es que yo digo, ¿dónde está la inteligencia?, ¿dónde está la razón?, a eso es que quiero ver una respuesta contundente”, señaló el padre Bermúdez.

El sacerdote dejó claro que los nicaragüenses tienen que seguir asistiendo a las actividades religiosas convocadas por cada diócesis, pero al mismo tiempo exhortó a los fieles a evitar participar de los eventos realizados por las alcaldías, como una manera de demostrar al mundo que Nicaragua vive bajo represión religiosa.

“No es que las parroquias y las Diócesis van a suspender las actividades espirituales, yo me dirijo a esas masas que se dicen cristianos, que andan participando en todo lo que hace la dictadura, que viene le pone unos conciertos de grupos musicales en las calles, en lugares gratuito, les pone el torovenado, les financian el baile de negras del que he tenido el conocimiento que las alcaldías les financia el traje y algunas ropas”, manifestó el padre Bermúdez.

“Ahí tenés herramientas para que clarifiques tu dignidad y tu visión”, insistió el padre.

“Depende de nosotros”

En cuanto al costo político de la dictadura sobre los ataques en contra de la Iglesia Católica, el Padre Rafael explicó que dependerá de los nicaragüenses, en la medida que hagan formas de protestas sencillas, pero que a nivel mundial tienen gran valor.

“Los costos políticos para la dictadura van a depender mucho de nosotros mismos, de mantener las denuncias, no seguir ocultando todo el daño que siguen haciendo. Si nosotros callamos, si la población calla y sigue participando, si no hay noticias, no hay quejas, es como que vayas donde el doctor que estas mal y callas todo lo que te duele, ¿qué medicinas te va a dar?, ninguno”, reflexionó el sacerdote.

También detalló que “la comunidad internacional va a responder cuando miren en las personas las pruebas del dolor que no se ha cortado”, dijo al referirse a la ausencia de los ciudadanos en las actividades recreativas realizadas por la dictadura.

Sobre los ataques y represión a la ciudadanía en general, “el objetivo de la dinastía Ortega Murillo es generar pánico. El objetivo es que el miedo paraliza”, agregó el sacerdote.

El Padre Rafael, también pidió al resto de los sacerdotes a no guardar silencio y a denunciar las injusticias que viven el resto de religiosos.

"¿A quién tengo que obedecer?, si nosotros mismos nos dejamos confundir por el miedo, por el temor, por la duda, por la desesperanza, nos vamos a terminar confundiendo y en vez de obedecer al que nos dio la razón de ser y al no cumplir con nuestra misión pastoral al que nos ha consagrado para él", finalizó el sacerdote.