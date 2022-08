Arquidiócesis de México pide respeto para iglesia en Nicaragua

La iglesia sostiene que el actual gobierno "ha acabado con todas las voces críticas y pensantes que están en la cárcel o en el exilio

La iglesia católica en México rechazó este domingo los actos en contra de la iglesia nicaragüense en Nicaragua y pidió respeto para la comunidad eclesiástica.



En la editorial de su seminario “Desde la Fe” sostiene que “un grupo dominado por las ideologías de la izquierda latinoamericana se ha consolidado en el poder político por vía electoral desde el 2006”.



Y señala que desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura de la familia Somoza, en julio de 1979, no se ha “permitido consolidar la democracia en este país centroamericano (Nicaragua) en los últimos 40 años”.



“Las ideologías siempre acaban mal, ha dicho el Papa Francisco, quieren ayudar a los pobres, pero no con los pobres, más aún, no dejan pensar a los pobres. Las ideologías populistas acaban siempre en dictaduras que afectan mucho más a sus pueblos que lo que pretenden beneficiar”, se lee en la editorial.

La iglesia sostiene que el actual gobierno "ha acabado con todas las voces críticas y pensantes que están en la cárcel o en el exilio, la última voz que permanece con autoridad moral para denunciar los atropellos que se están dando es la de la Iglesia Católica”, sentenció.

Asimismo, recordó que este fin de semana se llevó a cabo el acoso y finalmente la detención del obispo de Matagalpa, en el centro de Nicaragua, Rolando Álvarez, junto con un grupo de sacerdotes, diáconos, seminaristas y un laico.