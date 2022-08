Ana María Chamorro: “no vamos a dejar de decir la verdad” al reaccionar al robo de La Prensa

10:29 a.m.

Doña Anita Chamorro es una de las tres propietaria del diario La Prensa y también madre del gerente general y presos político Juan Lorenzo Holmann y rechaza el robo del régimen de las instalaciones del diario de los nicaragüenses

Doña Anita María Chamorro de Holmann, madre del preso político, Juan Lorenzo Holmann y una de las tres propietarias del Editorial La Prensa se pronunció sobre el robo de las instalaciones del diario, consumado por el régimen de Daniel Ortega.

Doña Anita recibió con indignación y asombro, la entrega de las instalaciones del diario La Prensa al Instituto Nacional Tecnológico, INATEC. La propietaria del diario, aseguró que no recibieron ninguna notificación.

“Confiscado por ellos, robado porque no nos han avisado, qué hicimos, qué es lo malo que hemos hecho”, cuestionó Chamorro.

De igual manera manifestó que al régimen no le gustó que en el periódico se dijera la verdad y que lo que han hecho se llama robo porque ellos no han hecho nada indebido y que todo lo que han dicho y hecho ha sido bajo la ley y la Constitución la que establece la libertad de expresión y de empresa.

“Nuestra arma ha sido la verdad. No vamos a dejar de decir la verdad por el robo de una propiedad de diez millones de dólares. Nos pueden robar las instalaciones y ponerle el nombre que quieran, pero no el trabajo que hacen los trabajadores de LA PRENSA qué son fieles a la verdad y esa construcción del Diario es ser la voz del pueblo”, enfatizó Chamorro de Holmann.

Según doña Anita el régimen de Daniel Ortega decidió realizar este acto de inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, en el edificio robado, como una medida de distracción para desviar la atención de sus acciones contra la iglesia católica.

“Con lo que está pasando con la iglesia y monseñor Rolando Álvarez quieren tapar esa falta porque no encuentran cómo salir de ese maíz picado como decimos aquí. Se quitaron la máscara que tenían, lo poco que les quedaba de honestidad y dignidad, no es el país, es el gobierno el que lo hace. No tiene otra palabra que robo y usarnos de distracción”, expresó Ana María Chamorro.

Desde este lunes 22 de agosto el diario más antiguo de Nicaragua denunció que el régimen de Daniel Ortega tras un año de mantener las instalaciones tomadas, empezó a sacar parte de las maquinarias que pertenecían a La Prensa y la mañana de este martes denunciaron que el edificio amaneció sin el rótulo del diario.

Según información del diario La Prensa, la suma de todos los bienes e inmuebles y la propiedad suman un valor de casi 10 millones de dólares según el avalúo realizado en 2021 por los directivos del medio de comunicación.