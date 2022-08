Régimen circula con Interpol a dueño de casa de empeños PRISA por supuesto lavado de dinero

El empresario Mario Hurtado, propietario de Casa de Empeños Prisa es acusado por los delitos de lavado de dinero y de de defraudación fiscal

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua, acusaron este miércoles por el supuesto delito de lavado de dinero a Mario Hurtado Jiménez, propietario de la casa de empeños “Prisa” y piden a Interpol su captura.

Este miércoles, autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la sancionada Policía sandinista, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República (PGR) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que Mario Hurtado Jiménez es investigado por el supuesto delito de “lavado de dinero”.

El comunicado en donde se detalla la investigación realizada en contra del empresario, fue leído por el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ.

Lea: Policía en Nicaragua allana 38 sucursales de la casa de empeños Prisa

“La Unidad de Análisis Financiero en cumplimiento de su misión de prevención y enfrentamiento al delito de lavado de dinero, identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles: Prisa, Decores, Joyas Alicia S.A., y Apícolas de Nicaragua S.A.; todas estas entidades propiedad de Mario Hurtado Jiménez”, se lee en el comunicado.

El pasado fin de semana, la sancionada Policía allanó las instalaciones Joyas Alicia, ubicadas en el sector de Residencial Las Mercedes, en el Distrito Seis de Managua. Los agentes llegaron a bordo de una patrulla y rompieron los candados para poder ingresar al local que era rentado. En el local funcionan dos negocios más.

Horas más tarde, los oficiales se llevaron todas las prendas comercializadas en la sucursal de Joyas Alicia. El local permanece cerrado y aún se evidencia en los portones que las cerraduras fueron violentadas.

“Acusación es política”

Por su parte, el empresario Mario Hurtado Jiménez, dijo a 100% NOTICIAS que las acusaciones realizadas por la dictadura son completamente falsas.

“Para que haya lavado de dinero tiene que haber dinero sucio, el magistrado no presentó ninguna situación específica de lavado de dinero. Todos los clientes que tenemos son personas naturales, dieron sus bienes en garantía, oro, televisores y otros artículos”, detalló Hurtado Jiménez, quien radica en México y ha denunciado el allanamiento de las instalaciones de Prisa, una de las principales casas de empeño más grande que operaba en Nicaragua.

En el comunicado, Marvin Aguilar, quien suplantó a la Policía al leer el “resultado de las investigaciones” realizadas a Prisa, dijo que el empresario exportaba grandes cantidades de oro de forma irregular, situación que fue negada por Mario Hurtado.

“Las exportaciones que se hicieron pasaron por el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), Dirección General de Aduana (DGA) y por la Policía. El dinero que se trajo de Estados Unidos pasó por registros formales”, señaló el empresario nicaragüense.

“El dinero que entró a Nicaragua lo recibe la aduana, y cuentan la policía billete por billete y luego entra al sistema bancario”, agregó Hurtado Jiménez.

El propietario de Prisa también dijo que “las otras formas del lavado de dinero son por medio del narcotráfico y todo mundo sabe quienes manejan ese negocio”.

“Estoy manos arriba”

Mario Hurtado también denunció que se encuentra con las “manos arriba” debido a que las autoridades nicaragüenses no han presentado una acusación formal en su contra y que incluso, a su abogado defensor, le prohibieron que se comunicara con Hurtado.

“No pueden probar lavado de dinero, esperemos que presenten acusación formal para poder defenderme. Me quitaron la casa, las empresas, estoy en indefensión total porque hasta le prohibieron a mi abogado que no se comunicara conmigo”, explicó.

“Yo desde el principio acudí a Cancillería pidiendo protección, como mexicano que soy, he estado hablando con encargados de Cancillería, me confiscaron 5 millones de dólares, sin pruebas ni chiquita ni grande, más bien llamaron a la población para que me acusen y denuncien. Espero que el gobierno mexicano me proteja”, manifestó Mario Hurtado, quien tiene doble nacionalidad.

“Quiero recordarle al magistrado Aguilar que en caso de financiera DCORES, cuando dio crédito, cuando existió y dejó de operar en mayo del 2007, cuando ortega dijo que no volverían desalojos por deuda, si el cliente no pagaba yo lo esperaba hasta 3, 4, 5 años, nunca ejecute a alguien en primeros años, pero en caso que no me pagaron tal vez fueron 5 casos, venia mi abogado ante un juez y se le decía este cliente no paga, una vez que terminaba juicio el cliente apelaba”, recordó el empresario.

En su comunicado leído desde los juzgados de Managua, el magistrado Marvin Aguilar llamó a las personas que se sienten “afectadas” por las empresas de Mario Hurtado, a que interpongan la denuncia.

Lea más: Mario Hurtado dueño de PRISA denuncia confiscación ante gobierno de México, espera respaldo

“Las personas que fueron afectadas por los hechos delictivos del acusado Mario Hurtado Jiménez, pueden acudir ante la autoridad correspondiente para denunciar o acusar por dichos delitos; asimismo, gestionar la restitución de sus bienes ocupados, previa presentación de los documentos que demuestren que son dueños de los mismos”, agregó el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Mario Hurtado: “Nunca violé la ley”

El empresario nicaragüense-mexicano Mario Hurtado, resaltó que nunca violó las leyes de Nicaragua y que las sentencias en donde se les quitaban las propiedades que las personas dejaron en garantías, fueron emitidas por los jueces.

“Cuando el juez resolvía a favor de la demanda, le decía al cliente usted debe, entonces debe de entregar la casa dada en garantía, luego iba a casación, y cuando resolvían mandaban otra vez el caso a juez ejecutor y llegaba el juez acompañado de la Policía a desalojar. Fueron entre 5 y 8 clientes”, explicó.

“No hay ni un solo caso en que se violara la ley, siempre fue con instancias judiciales, y todo ello con la Corte Suprema de Justicia”, insistió al cuestionar el comunicado leído por el magistrado Marvin Aguilar.

“No sé lo que pretende el Magistrado Aguilar, que llama a la gente que se vea afectada por desalojo para que me acusen y fue su propia CSJ, sus jueces quienes dieron esas sentencias por juicios hipotecarios. Todo fue absolutamente legal y todo eso bajo el amparo de la ley y Corte Suprema de Justicia”, agregó el empresario.

Solicitud a Interpol “sin fundamentos”

En cuanto al anuncio realizado por el magistrado Marvin Aguilar, sobre la petición realizada a la Policía Internacional (Interpol) para capturar a Mario Hurtado Jiménez, el empresario dijo que ve muy difícil su arresto, debido a que no existen fundamentos legales para que proceda.

Daniel Ortega junto al vicepresidente iraní Mohsén Rezaí, durante un acto en Managua realizado el 10 de enero de 2022.

“Yo como mexicano, ya acudí a la cancillería de México y prometieron revisar mi caso para brindarme protección y la verdad es que no creo que el gobierno de México vaya a ceder a una solicitud descabellada, infundada, ilegal aparte de inmoral en contra de mi persona. Creo que eso no debería de prosperar”, destacó el empresario señalado de “lavado de lavado de dinero”.

“Tengo fe en las autoridades de México en que eso no va a avanzar”, finalizó Mario Hurtado Jiménez.

Policía no capturó a terrorista iraní

El 10 de enero de este año, el vicepresidente de Irán, Moshén Rezaí, fue recibido en Nicaragua con honore para la toma de poderes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Rezai es buscado por la Interpol porque se le acusa en Argentina de estar vinculado al atentado terrorista de un centro judío de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires que causó la muerte de 85 personas en 1994.

En este momento Argentina reclamó por el incumplimiento de la orden de captura. Estas solicitudes de captura internacional, las tiene que ejecutar la policía de cada país miembro de Interpol, en este caso la Policía Nacional en Nicaragua.