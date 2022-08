Pedro Vaca denuncia “días aberrantes para las libertades en Nicaragua” condena robo de La Prensa

10:17 a.m.

El relator especial para las libertad de expresión de la CIDH, detalló que estos son días y semanas aberrantes para la libertad de prensa en Nicaragua

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó como “días aberrantes” para la libertad de prensa en Nicaragua, la consumación del robo al diario La Prensa.

“Sin duda creo que es un golpe a la estatura moral del periodismo muy potente, no es la primera vez que ocurre, ocurrió con 100% Noticias, con Confidencial, con el cuarto medio confiscado (Trinchera de La Noticia), es una usurpación que no tiene parangón, no tiene ningún tipo de resguardo en estándares internacionales de libertad de expresión y es un atropelló”, dijo Vaca en entrevista con Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias.

Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, tildó a La Prensa como “antros de maquinación de delitos de lesa humanidad”. El edificio fue entregado al INATEC, para el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”. Para el Relator con esas palabras el régimen “falta a su deber internacional” de garantizar las libertades en el país.

Lea: Rosario Murillo tilda de "antros de maquinación de crímenes de lesa humanidad" redacción confiscada de La Prensa

“Creo que son palabras absolutamente asfixiadas en un sentir que no quiere sino escucharse a sí mismo (…) cuando se ponen ese tipo de calificativos, no solo se está faltando a un deber internacional de toda autoridad y es que las autoridades públicas con su discurso debe cuidar el debate público (...) es algo que ya lleva tiempo en Nicaragua y es ubicar a la prensa independiente en el lugar de los victimarios a fuerza de repetición del discurso oficial”, señaló Pedro Vaca.

Vaca detalló a 100% Noticias que existen tres campos de acción en los que tiene desplegados sus esfuerzos, tras seguir de cerca la situación de Nicaragua.

“El primero es no sólo insistir en la liberación de todas las personas presas políticas, hacemos un especial seguimiento también sobre las personas vinculadas al periodismo que están privadas de la libertad y además que las condiciones de detención sean verificables, condiciones de salud, entre tanto esta liberación se hace efectiva” indicó.

Como segundo campo de acción, el Relator aseguró que continuarán “protegiendo al periodismo resiliente, todo el periodismo que se está haciendo en Nicaragua, es un periodismo qué está haciendo unos costos enormes, tanto de seguridad como de las mismas condiciones para ejercer el oficio” y añadió que existe un miedo generalizado.

Lea Más: Daniel Ortega y Rosario Murillo quitan rótulo de La Prensa en instalaciones confiscadas de facto

Vaca añadió como tercer campo de acción, las acciones que debe de ejercer la comunidad internacional que “está llamada a ser muy empática y a ser muy solidarias con quienes han padecido está tragedia. En este sentido, nuestro llamamiento es a que la libertad de prensa vuelva a ser en Nicaragua y que el periodismo pueda volver”, explicó el relator Pedro Vaca.