La abuela de los hermanos acusados por el crimen de las hermanitas de Ciudad Belén, en Managua, jura que sus nietos son inocentes y reclama a la Policía por “no presentar pruebas”, dijo

Una serie de críticas han caído sobre doña Sandra Rodríguez, abuela de dos de los presuntos asesinos de dos hermanitas de 7 y 10 años, habitantes de Ciudad Belén, en Managua, quien asegura que sus familiares son inocentes.

La noche del pasado domingo 4 de septiembre, los cuerpos de las menores fueron encontrados en un predio montoso ubicado a una cuadra de donde habitaban las menores y estaban envueltos en un colchón, atados con un alambre dúplex.

Doña Sandra Rodríguez afirma y jura hasta por Dios que confía en la inocencia de sus nietos, un adolescente de 16 años de edad y de Alison Yahoska Salgado Rugama, de 18 años de edad, ambos hermanos son señalados por la Policía de ser partícipes del crimen cometido contra las niñas.

“Yo estoy segura y mi corazón me dice que mis nietos son inocentes. Ellos van a salir en el nombre de Jesús. Ellos son inocentes y ellos van a salir porque van a salir”, relató doña Sandra a periodistas.

La abuela de los menores también denunció que sus nietos están recibiendo torturas en las celdas de parte de Policías con el objetivo de que acepten la culpabilidad de los hechos que se les acusan.

“Me duele, son mis nietos, yo sé cómo los están agarrando, me los están torturando y todo”, relató entre llantos la angustiada abuela.

Increpa a Policía

Doña Sandra Rodríguez, quien por primera vez brindó entrevista a Canal 10 de Televisión, cuestionó el trabajo investigativo de la sancionada Policía Sandinista.

“¿Por qué (la policía) no saca todo eso (las evidencias), ¿por qué no sacan donde encontraron las toallas con sangre?, cuestionó doña Sandra a los policías.

¿En dónde sacaron el colchón?, todo eso tiene que salir, las pruebas tienen que salir, ellos (policías) no sacan nada”, reclamó doña Sandra al insistir que sus nietos nunca han tenido problemas con los vecinos.

“Si las niñas no llegaban ahí, las niñas ahí no se arrimaban, ellas solo aquí jugaban. No era la primera vez que jugaban las niñas”, expresó doña Sandra con dificultad para hablar.

“¿Por qué le echan estos muertos a mis nietos? Para mí, yo sé que ellos son inocentes, me duele, son mis nietos y si ellos han cometido el crimen que paguen la condena, pero para mí ellos son inocentes”, insistió la abuela, quien afirma sentir en su corazón la inocencia de sus nietos.

El juicio

Para este 30 septiembre, está programado el juicio en contra de los tres detenidos por este crimen, que según investigaciones policiales fueron cometidos por Alfredo Antonio Lara Ortiz de 19 años, Ángel Elías Salgado Rugama de 16 años y Alison Yahoska Salgado Rugama de 18 años de edad, (cónyuge de Alfredo).

Los señalados fueron dejados en prisión preventiva por el juez Róger Sánchez, del Distrito Especializado en Violencia.

La Fiscalía acusó a los tres sujetos por los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa, tras haber cometido el hecho que conmocionó a la población.

En la acusación, la Fiscalía señala que Alison Yahoska Salgado Rugama ayudó a su pareja a abusar sexualmente de la menor de 7 años, mientras que el adolescente, intentó abusar de la niña de 10 años, pero ante la resistencia de la pequeña, le asestó golpes en la boca y abdomen, para luego golpearla en la cabeza con un pedazo de bloque.

En cuanto a Alfredo, la Fiscalía detalla que este primero golpeó a la menor, luego abusó de ella en complicidad de su pareja, quien es acusada de cómplice.