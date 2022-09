Régimen en Nicaragua destierra a abogado Francisco Gutiérrez, defensor de monseñor Urbina

A tráves de un correo electrónico Avianca le notificó que "su entrada a Nicaragua no ha sido autorizada" por Migración y Extranjería

El régimen de Daniel Ortega impidió retornar a Nicaragua al abogado Francisco Omar Gutiérrez de 62 años, quien presentó un escrito en Complejo Judicial Managua para representar a Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco.

Según el abogado, el pasado 9 de septiembre salió del país en un vuelo de Avianca con destino a Miami, Estados Unidos, para visitar a unos familiares. Sin embargo, al intentar retornar ayer jueves 15 de septiembre la aerolínea le notificó que no podía ingresar a Nicaragua.

“Decidí ir a visitar a una de mis hijas que vive en Miami, la idea era regresar el 15 de septiembre. Vi como posible que me impidieron salir del país porque estaban secuestrados, al salir por el aeropuerto de Managua, lo consultaron, lo vi extraño, pero logré salir para Miami. Posteriormente me llegó un correo electrónico, el cual decía que no podía embarcarme porque tenía prohibición de ingreso a Nicaragua, es decir que no se me iba a permitir embarcarme”, explicó Gutiérrez a 100%Noticias.

También le informaron que para cualquier aclaración escribirá directamente al Ministerio de Gobernación en Nicaragua. “Escribí al Ministerio de Gobernación a pesar que sé que era tiempo perdido, pero me dijeron que no podía ingresar”

El abogado señaló que con esta decisión el régimen Ortega Murillo lo destierra de su nación “Yo soy nicaragüense, nunca he vivido fuera, nunca he pedido residencia ni he renunciado a mi nacionalidad ni pedido otra, esto que hicieron no tiene cabida, es difícil dar una definición, eso ocurre en los países donde no existe una Constitución Política, pero nosotros tenemos Constitución que establece que nadie puede ser despojado que podemos entrar y salir del país”.

Agregó “Estoy impactado, tengo mi familia allá, el ejercicio de mi profesión está allá, especialmente mi familia, me separar, me desarraigan y me aplican el destierro. Otra dificultad es que mi pasaporte está por vencerse. Esto trastoca todo”.

El abogado tomó notoriedad en los medios de comunicación de Boaco, desde finales de julio, tras conocerse que fue propuesto por los familiares de Monseñor Urbina Rodríguez para ejercer su defensa.

Monseñor Urbina fue sentenciado el 01 septiembre a cumplir una pena de 49 años de cárcel, por el supuesto delito de violación a una menor. El juicio contra el religioso se celebró a puertas cerradas, sin derecho a defensa privada.

También fue abogado defensor de los promotores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quienes fueron presos políticos de Daniel Ortega en 2018.