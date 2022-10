Huracán Julia toca tierra en Nicaragua, ingresó por Laguna de Perlas

El huracán Julia tocó tierra en Nicaragua, el ingreso se registró en la zona de Laguna de Perlas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El Comité Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, COMUPRED, realizó varias evacuaciones de pobladores que se encontraban en situación de riesgo de inundaciones.

En una transmisión especial en 100% Noticias y Nicaragua Actual, el experto en meteorología, Agustín Moreira, explicó que la zona de Bluefields se despejara a las 12 del mediodía de este domingo. Sin embargo, las lluvias persistirán en el pacífico y noroccidente.

“El huracán se ha ido desplazando poco a poco sobre el territorio nacional y está generando condiciones de precipitaciones en la zona Karawala, en las próximas horas se extenderá hacia el pacífico y en el noroccidente del país”, explicó Moreira.

Según el experto, una vez que las primeras bandas del huracán toca tierra inicia el proceso de desintegración, por lo cual empieza a esparcirse sobre el territorio nacional.

“El ojo del huracán ingresó por Laguna de Perlas ahí es donde están generando las condiciones de lluvias que se extienden desde la zona del Caribe hacia el Gran Lago de Nicaragua, vamos a tener posibilidades de lluvias durante el transcurso de la noche del sábado, madrugada del domingo. Por ejemplo la zona del Caribe ya no estará teniendo presencia de lluvias al mediodía, por la tarde las lluvias van a estar concentradas en el Ayote, Boaco, Juigalpa, Chontales, Morrito, Rivas, Managua, Masaya, Granada”, expresó.

En el caso de León y Chinandega, el experto advirtió que en esta zona las lluvias serán más intensas debido a que el fenómeno va saliendo del país.

“Se va a desplazar hacia el noroccidente bordeando toda la parte del pacífico, la parte más crítica León y Chinandega que iban a estar teniendo lluvias a partir de las 5 de la tarde hasta en horas de la madrugada qué es donde sale la mayor parte del fenómeno hacia el Pacífico por el Golfo de Fonseca”, indicó.

En un primer momento se estimó que en su trayectoria el huracán Julia amenazaba a unas 806.444 personas en Nicaragua, las cuales estaban “mayormente expuestas” al impacto, informó el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred). Sin embargo, el fenómeno cambió su trayectoria ingresando por Laguna de Perlas.

Tras iniciar las evacuaciones, el Sinapred decretó formalmente el "estado de alerta amarilla en todo el territorio nacional", activó a todas las instituciones y planes de emergencia, y preparó las condiciones de transporte, refugio y protección de las poblaciones en riesgo.

Las autoridades nicaragüenses esperan tener disponibles 345 centros de albergue temporal para brindar refugio a 68.896 personas, que habitan en 166.047 viviendas ubicadas en 205 puntos críticos, de los cuales, 174 son susceptibles a inundaciones y 31 a deslizamientos de tierra, de acuerdo con la información oficial.

También esperan haber evacuado a la mayor cantidad posible de personas en riesgo para el mediodía de este sábado en la zona este del país, los Cayos Miskitos, litoral norte de la Región Autónoma Caribe Sur, litoral sur de la Región Autónoma Caribe Norte, desembocadura del Río Grande, así como en los municipios Bonanza, Prinzapolka, Siuna y Rosita.

315 AM EDT -- Satellite & Nicaraguan radar data indicate that the center of #Julia has made landfall in Nicaragua along the coast near Laguna de Perlas at 0315 AM EDT (0715 UTC).



Maximum sustained winds at landfall were estimated to be 85 mph.



Latest: https://t.co/W5ulCzsPiS pic.twitter.com/UVdTXUMfdR