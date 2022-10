Régimen libera a más de mil reos comunes en Nicaragua

El acto central fue presidido por María Amelia Coronel, titular del Ministerio de Gobernación, desde el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa

El régimen de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo bajo el régimen de convivencia familiar liberaron este viernes a 1,100 reos comunes de todos los sistemas penitenciarios del país.

El acto central fue presidido por María Amelia Coronel, titular del Ministerio de Gobernación, desde el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. De momento, se desconoce cuántas mujeres fueron liberadas ese mismo día, pero medios oficialistas también informaron que el “beneficio legal” alcanzó a féminas con delitos menores.

Durante el acto central en donde los reos recibieron el régimen de convivencia familiar otorgado por el gobierno, la ministra de Gobernación hizo un llamado a los reos a mejorar su conducta ante la sociedad.

“Estamos convencidos que cada uno de los presos y presas sabrán aprovechar su libertad. Disfruten cada momento de su libertad y recuerden que todos los errores cometidos se pueden cambiar. Deben recordar no repetirlos, buscar el perdón y construir una vida digna para ustedes y sus familias”, expresó la ministra de Gobernación.

“Todos son padres, madres hijos y esposas que están celebrando con la mayor bendición que pueden tener aparte de la libertad es el recuerdo de quienes los esperan afuera”, agregó la funcionaria.

Mientras los reos salían del Sistema Penitenciario Nacional ubicado en Tipitapa, algunos se postraron de rodillas para orar a Dios en agradecimiento por lo que han considerado una nueva oportunidad de vida.

“Estoy contento, toda la gloria para Dios por esta oportunidad, por este beneficio de volver a estar en la sociedad y volver a hacer lo bueno. Estuve un año y fue duro, reflexioné y espero tener un comienzo en mi vida, trabajar, gozar con mi esposa, mis hijos y siempre en obediencia a Dios”, expresó Jonathan Pérez al 19 Digital.

Por su parte, María Ramírez, habitante de Managua y quien pasó detenida por ocho meses, mostró su agradecimiento a Dios por el régimen de convivencia familiar otorgado por el gobierno central. También dijo estar arrepentida por los errores cometidos.

“Cuando me dieron esta carta que me deja en libertad me entró una emoción grandísima y es una oportunidad de poder cambiar y corregir los errores que cometí”, dijo María, quien estuvo 8 meses privada de su libertad.

Sin liberar a presos políticos

El régimen de Daniel Ortega no liberó a ningún preso político, a pesar de que organismos nacionales e internacionales han exigido su liberación inmediata por medio de comunicados y resoluciones.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación de varios de los opositores al régimen que permanecen detenidos en las celdas del Chipote, en Managua, pagando condenas después de haber sido declarados culpables por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas”.