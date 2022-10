Padre Erick Díaz reitera que situación en Nicaragua es caótica, humanamente no vemos una luz

11:17 a.m.

El Padre Erick Díaz, quien logró escaparse de la Policía sandinista momentos antes de ejecutar su captura, desde su exilio en EEUU llamó a orar por Nicaragua, por su iglesia y sus sacerdotes, y pidió “no perder la esperanza”

El padre Erick Mauricio Díaz Fernández, párroco de la Parroquia San José Obrero de El Tuma-La Dalia, Matagalpa, obligado al exilio por la persecución emprendida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua, inició una jornada de oración este fin de semana desde Estados Unidos en favor de la libertad de Nicaragua y los sacerdotes encarcelados por la dictadura.

Desde la Catedral San Pedro y San Pablo, de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos, donde se refugió el sacerdote nicaragüense tras lograr escapar de un cerco policial que pretendía capturarlo, llamó a los fieles católicos a "orar por la Iglesia y el pueblo de Nicaragua".

El sacerdote alentó a la comunidad exiliada a no perder la esperanza y tener en sus oraciones a su país y a los sacerdotes. “La patria nos necesita”, indicó.

En su prédica, el padre Erick recordó que el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, actualmente sometido a un arbitrario arresto domiciliar por la dictadura que lo mantiene totalmente incomunicado, en sus homilías pedía constantemente que no se perdiera la esperanza porque quien pierde la esperanza se sepulta solo".

Con la patria en el corazón

El sacerdote recordó que cuando el pueblo de Israel, en los tiempos bíblicos fue llevado al exilio, Dios no permitió que se fueran solos sino que los profetas se fueron con ellos.

"Muchos de ustedes, igual que yo, hemos salido de nuestra patria, pero nuestra patria nunca sale de nuestro corazón, siempre la llevamos en el corazón, y sabemos que nuestra patria nos necesita y una mejor forma de hacer patria es hacer oración por ella, de manera especial por quienes la necesitan", exhortó el religioso.

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, así como todos los sacerdotes, seminaristas y laicos que permanecen cautivos en Nicaragua, estuvieron entre las intenciones de esa jornada de oración y adoración que incluyó una misa que presidió el sacerdote Michael O’Mara, párroco de la Parroquia Espíritu Santo en Indianápolis.

El sacerdote dijo al medio de comunicación Panorama, de Indianápolis, que “Dios siempre escribe recto en renglones torcidos y, si Dios me ha permitido venir hasta acá, es por alguna razón, estoy acá para acompañar a esta gran comunidad nicaragüense, y hoy nos hemos reunido, como cristianos sabemos que la oración es nuestra fuerza, la oración es la que nos motiva siempre a seguir adelante y a no perder la esperanza. La situación de Nicaragua es muy caótica y donde no vemos, humanamente hablando, una luz, pero sabemos que la última palabra siempre la tiene Jesucristo”.

Señaló que monseñor Álvarez siempre tuvo en el corazón a los que tuvieron que salir de Nicaragua y “siempre les mandaba un mensaje de esperanza, de fortaleza… Ahora presto mi voz a mi obispo para decirles, hermanos, no perdamos la esperanza, los cristianos no podemos perder la esperanza y él siempre decía que el que pierde la esperanza se auto sepulta”, reiteró.

El Obispo Álvarez Lagos se encuentra privado de libertad desde el 4 de agosto, cuando fue forzado por la Policía, primero a un encierro de 15 días en la Residencia Episcopal de Matagalpa y luego, desde la madrugada del 19 de agosto, bajo la ilegal figura de “resguardo domiciliario” en casa de su familia en Managua.

Hasta ahora la dictadura no ha formulado acusación contra el Obispo, aunque la Policía asegura que están desarrollando un proceso de investigación del cual no han dado ningún indicio.

Sin embargo, tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo, todos colaboradores del Obispo matagalpino, están presos en El Chipote y los acusan por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional, un delito político inventado por la dictadura para encarcelar a opositores. La justicia sandinista les programó juicio “oral y público” para el 1 de diciembre próximo.