Familiares de "presos políticos" en Nicaragua piden visitas periódicas

Los familiares de los denominados presos políticos de Nicaragua demandaron este lunes a las autoridades que les permita visitar a más de 40 de estos que se encuentran recluidos y en aislamiento total, especialmente a los que presumen están en huelga de hambre para ver a sus hijos, o por un mejor trato.



Los familiares de los más de 40 opositores que se encuentran en la cárcel conocida como "El Chipote", y que diferentes organismos humanitarios califican de supuesto "centro de torturas de la Policía Nacional", hicieron su demanda al cumplir 52 días sin ver a los "presos políticos", el tiempo más largo que estos han pasado sin visitas.



"Demandamos que se nos brinde información de cómo se encuentran en los períodos entre visitas, terminar con el confinamiento solitario y el aislamiento del mundo exterior", clamaron los familiares, en un documento en el que también pidieron la "regularización de visitas periódicas cada 15 días (según la legislación local) para ver a nuestros familiares presos políticos y constatar su estado de salud".



Los familiares, en su mayoría esposas de los convictos, pusieron énfasis en el derecho de los hijos menores de edad a ver a sus padres presos, que según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suman 219.

"Hay 150 hijos que no han tenido acceso regular a sus padres y madres, dentro de ese grupo 50 son menores de 5 años, y casi 20 que no han tenido acceso en más de un año a sus padres y sus madres", reclamó la periodista Berta Valle, esposa del exaspirante a candidato a la Presidencia preso Félix Maradiaga, en una conferencia de prensa telemática.



En la conferencia los familiares expusieron casos de niñas que han tenido colapsos psicológicos por no poder comunicarse con sus padres, o el caso del abogado Róger Reyes, cuya pérdida parcial de memoria en prisión afectó los recuerdos de sus hijas.



En sus demandas, los familiares incluyeron el cumplimiento del "Código de la Niñez" y de la "Ley Penitenciaria", para que los hijos se reunieran con sus padres, o al menos lo permitieran "a través de llamadas telefónicas, dibujos y mensajes".



GOBIERNO VIOLA NORMATIVAS INTERNACIONALES



La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, sostuvo que el Gobierno del presidente Daniel Ortega viola al menos ocho normativas internacionales de protección de los derechos humanos firmadas por Nicaragua, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, las "Reglas Mandela", las resoluciones del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como disposiciones regionales.



Núñez lamentó el caso de Nicaragua e insistió en que las normas mundiales de protección de derechos humanos están obsoletas y deben ser reformuladas.



"Todo lo que esto existe fue creado en otro contexto, donde las dictaduras no tenían la crueldad, la saña, y la naturaleza que tiene la que se está estrenando quizá a nivel mundial aquí en Nicaragua. Estudiando la historia, estudiando los hechos más lamentables, como fue lo de Hitler, vemos que esto rebasa algunas de esas situaciones", valoró Núñez.



Según los familiares, los "presos políticos" Dora María Téllez, Miguel Mendoza, Irving Larios y Reyes se mantienen en huelga de hambre desde fines de agosto pasado.



Los 52 días sin visitas son los más largos en casi un año y medio de prisión, ya que hasta ahora no superaban los 45 días, puntualizaron los familiares.



El Gobierno de Ortega no ha respondido a ninguna de las demandas de los familiares de los denominados presos políticos.



Ortega ha tildado a los opositores presos de "traidores a la patria", "criminales" e "hijos de perra de los imperialistas yanquis".