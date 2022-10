En Nicaragua la Ley 747 carece de reglamento, es decir nadie puede ser enjuiciado por maltrato animal

Ángel Hernán Miranda asegura que fue víctima de las redes sociales al ser expuesto como conductor de una camioneta que arrolló a unos perros en una calle de La Concepción, Masaya, durante el incidente falleció “Tonky”.

Por la muerte de Tonky el 10 de octubre pasado fue acusado digitalmente Ángel Hernán, sin embargo, aclaró a 100%Noticias que él no conducía el vehículo y que las amenazas en su contra y su familia no han parado.

“Me sentí mal de ser acusado por mataperros porque yo poseo seis perros, estoy a cargo de sus vacunas, alimentación y buen trato, por eso me extraña que me acusen cuando yo defiendo a los animales”, dice.

Miranda es de profesión químico farmacéutico y precisó que al momento del incidente se encontraba en su trabajo. “Es un asedio que ya no se torna por el perro... Yo me encontraba en mi trabajo y poseo pruebas”, relata.

VER MÁS: Conductor podría enfrentar juicio por maltrato animal tras atropellar a un perro en Masaya

“Esta situación se ha distorsionado de una manera denigrante”, apunta el acusado quien continúa recibiendo mensajes de odio y amenaza a través de las redes sociales. “La gente sin escrúpulos son periodistas y personas que se prestaron a dar una información que a ellos no les constaba”, dice.

En este punto, Miranda precisó sentirse agraviado y desea limpiar su imagen porque desde que se divulgó su nombre y su fotografía empezó a recibir ataques directos y digitales, aunque fue el último en conocer del accidente.

“Yo recibí una llamada de un amigo que me preguntó ¿qué pasó Ángel? ¿qué hiciste?”, me dijo que me estaban vinculando con un accidente en un video”, recuerda que tal acusación lo tomó por sorpresa.

“Yo quiero limpiar mi nombre porque estoy trabajando con humanos y esto no es bien visto. En ningún momento yo soy psicópata ni soy un ser cruel”, insiste.

Asimismo, señaló que las afectaciones también fueron emocionales porque recibió trato inhumano y acusaciones denigrantes sin pruebas por un accidente que no cometió. “Vulgareos, gestos despreciables, preguntas irónicas, todo eso sentí con este acoso digital que todavía tengo, hasta amenazas”, relató.

La muerte de Tonky

De acuerdo con el video difundido Tonky fue aplastado por un conductor de una camioneta a quien no se le ve el rostro, pero se identifica de copiloto a Rosa Acevedo, abuela de Ángel Hernán Miranda y algunos usuarios sacaron por conclusión que el nieto aplastó a Tonky.

Tonky era uno de los canes del vigilante del parque central de La Concepción quien lamentó el deceso de su amigo de cuatro patas.

¿Quién protege a los animales?

En Nicaragua existe la Ley 747, ley de protección y bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, sin embargo, esta normativa carece de reglamento. Es decir, nadie puede ir a la cárcel.

El reglamento de Ley 747, debió ser presentado por Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), este ministerio fue reestructurado en 2012, la Asamblea Nacional repitió el proceso y la presentación del reglamento quedó pendiente hasta el día de hoy.

Aunque algunas organizaciones animalistas insistieron en presentar una propuesta de reglamento, la Ley 747 sigue siendo letra muerta.

El caso de Chingo ejemplo de impunidad

En mayo de 2021, Henry José Urbina le asestó varios machetazos al can llamado cariñosamente “Chingo” en la comunidad Los Vanegas, carretera a Masaya.

“Cada vez que anda bolo se pone violento y hoy sin piedad me le asestó varios machetazos a mi perro que casi me lo mata. Nosotros denunciamos el caso a la policía para que se haga justicia y que también se haga responsable de los gastos del veterinario”, dijo en declaraciones la propietaria del animalito.

Aunque Urbina fue acusado por sus vecinos de atacar a otros animalitos cuando andaba en estado de ebriedad, la policía lo captura por dos días, luego puesto en libertad y el caso archivado. Únicamente se comprometió a pagar en cuotas el tratamiento médico veterinario de Chingo quien logró sobrevivir de milagro.

El poder de las redes sociales

En los últimos años el país ha experimentado mayor conciencia animal, aunque es un camino lento algunos aseguran que poco a poco se ha dejado de normalizar el maltrato y en parte es gracias a la divulgación de las redes sociales como único escape ante una ley sin reglamento.

“Antes a un perrito lo macheteaban, lo violaban o le tiraban agua caliente en un pueblo y nadie decía nada o la gente ni cuenta se daba, con las redes hay un mayor impacto porque se protege la vida y ahora quien maltrata a un animalito es expuesto porque nadie tiene derecho de hacerlo”, expresó Karina Soto, una voluntaria rescatista.