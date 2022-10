11:40 a.m.

La magistrada Ileana Pérez pide que su renuncia sea elevada a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, renunció al cargo. Este sábado su carta de renuncia apareció en la página web de la Asamblea Nacional de Nicaragua y está como punto de discusión en la próxima sesión. Pérez, según su carta, renuncia "por motivos de salud".

En una carta publicada en la página oficial del Legislativo, firmada por Pérez, afirma que está renunciando a su cargo dentro del poder judicial por "motivos de salud que requieren de atención", por lo que pone a disposición de ese poder del Estado su cargo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política, por lo que pide que su renuncia sea elevada a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación.

En las últimas semanas en el poder judicial en Nicaragua ha existido una especie de cacería de brujas. Actualmente está preso y acusado el ex vocero Roberto Larios, a quienes le imputaron delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" conocido como traición a la patria y le dictaron prisión preventiva.

Pérez ha sido señalada en casos de corrupción cuando supuestamente habría traspasado a familiares propiedades confiscadas a narcotraficantes. La renuncia de Pérez se da en momentos en los que dentro de la Corte Suprema se han realizado despidos.

Hace un par de semanas despidieron a la directora de Relaciones Internacionales Katia Jaentschke Acevedo, hija del exvicecanciller Valdrack Jaentschke Whitaker, actual “ministro consejero” en la embajada de Nicaragua en Costa Rica y conocido como uno de los más leales operadores políticos de Ortega dentro del servicio diplomático.

Además fue destituida la directora de Protocolo del Poder Judicial Ruth Tapia Roa, quien ha representado al régimen de Daniel Ortega ante la Organización de Estados Americanos (OEA), además fungió como embajadora de Nicaragua en Francia y fue ministra de defensa.

Esta semana el exfuncionario judicial, Yader Morazán, reveló a 100% Noticias la democión de Pérez en su cargo.

“Recientemente se le quitó el cargo o la asignación de la circunscripción a Ileana Pérez, que es la presidenta de la Sala Civil de la Suprema Corte, una persona de una larga trayectoria y esto obedece a una investigación o algo que se le anda buscando a ella”, puntualizó el abogado exiliado.

El exfuncionario explicó que las circunscripciones de Rivas y Granada eran cargos administrativos que estaban a cargo de Pérez, pero aclaró que la función principal de ella eran los casos que llegaban a la Sala Civil, donde hasta este fin de semana, se desempeñó como presidenta.

“No sé si tendrá otra consecuencia, pero le quitaron la atención la zona y ahorita la está viendo el magistrado presidente de esa circunscripción, pero ella ya no la tiene desde esta semana. No sabemos si va a quedar como asesora como es el caso de Gerardo Rodríguez”, detalló Morazán de esta democión que no es usual, pues a los funcionarios los destituyen o renuncian.