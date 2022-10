Alumno del Colegio Bautista que amenazó en redes sociales seguirá internado por orden judicial

10:07 a.m.

A través de una red social el adolescente de 13 años amenazó con llevar un arma al centro escolar en junio pasado

El estudiante de octavo grado que el pasado 14 de junio alarmó a las autoridades internas y externas del Colegio Bautista de Managua tras amenazar en su estado de WhatsApp que llevaría un arma de fuego al salón fue sentenciado a permanecer seis meses en un centro de atención psico social del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifam).

El adolescente fue juzgado bajo la ley de Ciberdelitos y cumplió tres meses retenidos, pero deberá completar los seis de la sentencia judicial ordenada por la jueza Segundo del Distrito Penal de Adolescentes de Managua, Miroslava Calero Chamorro.

Aunque el menor ya cumplió la mitad de la sentencia en la cual ha recibido tratamiento psicológico por Mifan, la defensa del adolescente solicitó que el otro 50% de la pena la cumpliera en su casa, sin embargo, la jueza Calero Chamorro negó dicha petición al considerar que se debe completar el programa.

En este sentido, la jueza permitió el aumento de las visitas de los padres del menor al centro y ordenó que después de cumplir los seis meses de internado deberá presentarse ante los juzgados de Managua a firmar cada 15 días por otros seis meses.

Hechos

El 14 de junio de 2022, padres de familia se presentaron nerviosos a las instalaciones del colegio para retirar a los alumnos ante el temor que la amenaza del adolescente se volviera una realidad.

“Mi hija me mandó los audios y el niño dice que tiene problemas con sus padres, que a él no lo quieren y que esta vida no vale nada”, relató en su momento una familiar.

El adolescente se convirtió en uno de los primeros sentenciados por la Ley 1042, ley Especial de Ciberdelitos que ha sido considerada una dura normativa que busca condenar a los opositores con sentencias hasta de diez años de prisión, sin embargo, la Asamblea Nacional aseguró durante su creación que el objetivo de esta era la “protección de la ciudadanía” y la sanción a quienes cometan delitos con tecnologías de la comunicación.