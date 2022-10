El pequeño perdió su pierna izquierda tras sufrir mordedura de serpiente barba amarilla cuando su familia volvía a su hogar después de permanecer en un albergue por paso del huracán Julia por Nicaragua

El pequeño Juan Pablo Zamoran Brenes, de 2 años, perdió su pierna izquierda al ser mordido por una serpiente barba amarilla el pasado 10 de octubre cuando volvía junto a su familia a su vivienda en la comunidad Santa Rita, La Cruz de Río Grande, Costa Caribe Sur de Nicaragua, tras el paso del huracán Julia.

“Mi niño está triste, pregunta por su piernita al despertarse y al no verla se pone a llorar, pero todavía no nos dan de alta porque la piernita que le trozaron aún no está bien curada”, dice Juan Zamoran, padre del menor a 100%Noticias vía telefónica.

“Nosotros tratamos de distraerlo con otras pláticas, pero es mentira”, insiste el afligido padre quien detalla que cuando ellos retornaban al hogar tras pasar en un albergue de la zona para protegerse de las amenazas del huracán Julia que tocó tierra el pasado 9 de octubre en Nicaragua cuando les ocurrió “la desgracia”.

Explica que el niño se encontraba en la parte frontal de la vivienda jugando junto a varios renglones que la familia mantenía apilados cuando el reptil salió de ahí y lanzó varios mordiscos.

VER MÁS: Pobladores de comunidades alejadas del caribe, solos y sin ayuda del Gobierno tras paso de Julia

La serpiente conocida como barba amarilla se lanzó contra el menor y le mordió su pie izquierdo, los padres lo llevaron al Centro de Salud de La Cruz de Río Grande, pero debido a la intensidad de la herida fue trasladado al hospital de Matagalpa César Amador Molina donde le amputaron la pierna porque el veneno había avanzado y la piel se le había oscurecido.

Piden ayuda

Juan Zamoran y Sonia Brenes, padres del pequeño Juan Pablo cuentan que tiene más de quince días con su niño hospitalizado y al ser del interior se han quedado sin recursos por lo que solicitan apoyo económico.

“Nosotros venimos de lejos, usted sabe que el niño necesita pampers, toallas húmedas y pide comidita como pollito y nos resulta caro por eso solicitamos ayudita con lo que puedan apoyarnos”, dice.

El pequeño Juan se continúa recuperando en una sala del hospital matagalpino, la familia es de escasos recursos y si desea ayudarles

Para cualquier apoyo económico a los padres del pequeño Juan Pablo Zamoran Brenes puede contactarse al número: +505 8137-3896.