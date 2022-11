Jueza declaró culpable a radiólogo capitalino por violar a una menor de trece años cuando esta acompañaba a su madre a las quimioterapias en un hospital por ser paciente con cáncer

El Ministerio Público en Nicaragua pidió 25 años de cárcel para Lester Antonio Conde, de 36 años, quien se desempeñaba como radiólogo del Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga cuando violó a una menor de 13 años.

Según la acusación, en abril de 2021, la víctima acompañaba a su madre desde el Cuá, Jinotega hasta el hospital de referencia nacional para mujeres con cáncer Bertha Calderón en Managua donde periódicamente su progenitora se realizaba tratamiento médico.

Madre e hija se alojaban en el albergue que este hospital asigna para mujeres procedentes del interior del país cuando Conde llevó a la menor hasta su vivienda localizada en un barrio capitalino para violarla.

VER MÁS: Padre de niño nicaragüense atacado por cocodrilo en Costa Rica pide a las autoridades sacrificar al animal

La jueza Fabiola Betancourt de Juzgados Especializado en Violencia de Managua, lo declaró culpable por violación y estupro, sin embargo, al hacer uso de su palabra el acuso le expuso a la judicial que le tuviera consideración porque “la niña de trece años no era virgen” cuando cometió el delito, publicó radio Primerísima.

“Está prohibido sostener relaciones con menores. Un adulto de 36 años no se puede acostar con una niña de 13, porque son personas que no tienen capacidad para consentir; independiente de un argumento por parte de la defensa decir que ya había tenido relaciones con otro hombre. El hecho de que una persona no sea virgen no significa que sea violable”, dijo la jueza Betancourt.

En tanto, el Ministerio Público, solicitó para Conde 22 años de cárcel por el delito de violación y 3 años por el delito de estupro.

La madre de la víctima narró que conocieron al acusado cuando ella era recibía sus quimioterapias en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, además se conoció que la primera vez que Conde abusó de la menor fue el 7 de abril del año pasado, sin embargo, la violación se repitió porque este la llevó a su vivienda y el delito se concretó.