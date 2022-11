Cardenal Leopoldo Brenes sostuvo encuentro privado con el Papa, envía bendición a Nicaragua

11:55 a.m.

El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, sostuvo un encuentro privado con el Papa Francisco. Aunque se desconocen los temas puntuales que abordaron, en sus últimas declaraciones Brenes dijo que el Papa instó a la Iglesia en Nicaragua a seguir siendo “mensajeros de la reconciliación”.

En redes sociales, la Arquidiócesis de Managua compartió fotografías del encuentro entre el Sumo Pontífice y el cardenal nicaragüense.

“Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco. En esta reunión el Señor Cardenal le manifestó el cariño y oraciones del pueblo nicaragüense, así como la realidad de la Iglesia en el país. El Santo Padre ha enviado su bendición y cercanía a Nicaragua”.

En su visita al Vaticano Brenes expresó que el Papa Francisco se mostró solidario con la Iglesia en Nicaragua, e invitó a los pastores a ser mensajeros de reconciliación y esperanza.

“Dijo que es siempre urgente orar por la paz, hay mucha tensión en las familias, es necesario ser promotores de la paz”, refirió Brenes en referencia a las palabras del Santo Padre.

Agrega “Él está bien informado y conoce muy bien la realidad, sólo algunos detalles que me preguntó, y le di mi opinión. Él se mostró siempre solidario con nosotros y nos invitó a seguir trabajando entre la Pastoral, ser mensajeros de reconciliación, y mensajeros de la esperanza. No podemos estar lamentándonos en determinadas situaciones que vemos. No podemos estar viendo para atrás, sino que tenemos que ir siempre adelante, y sobre todo caminar en esa comunión, en esa cercanía. El Papa recuerda lo de los pastores, que tienen que ir adelante, en medio y atrás, acompañando a su pueblo. Y es lo que nos invita a nosotros como pastores en la Iglesia que peregrina en Nicaragua”.

Actualmente hay más de 8 sacerdotes encarcelados por el régimen de Daniel Ortega. También Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien no ha sido formalmente acusado, se encuentra bajo "resguardo domiciliar" en Managua.