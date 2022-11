Expertos en seguridad ciudadana: “Los manda a la calle sin que pueda obtener un empleo y vuelven a delinquir”

A siete días que dos sujetos le arrebataron la vida a una menor de 13 años cuando irrumpieron en un local de asados para asaltar a la clientela, la policía en Nicaragua sigue sin pronunciarse. El hecho quedó grabado en un video y junto al testimonio de los presentes forman parte de las evidencias.

Una menor de 13 años, de iniciales L.A.G.M., fue ultimada la noche de este sábado 12 de noviembre cuando se encontraba cenando con su familia en un restaurante conocido como Asados Don Luisito en Mateare.

Su muerte quedó registrada en un video de 30 segundos en el cual se observa a dos sujetos que llegaron hasta el kilómetro 17 de la carretera nueva a León al local conocido como Asados Luisito para robar a la clientela.

VER MÁS: Asaltos en motos se disparan en varios municipios de Nicaragua

Según testigos, el dueño del local intercambió disparos con los asaltantes para evitar que sus clientes fueran asaltados y logró repeler a los delincuentes, no obstante los sujetos soltaron varios disparos mientras huían del lugar.

La menor quien andaba al cuidado de su tía Raquel Castillo contó que todos los presentes se tiraron al suelo, pero uno de los disparos impactó el tórax de la menor y fue trasladada al hospital Carlos Roberto Huembes sin signos vitales.

El día martes en la comunidad San Cayetano de San Rafael del Sur fue sepultada la menor, ella estaba al cuidado de su tía porque sus padres trabajan en el extranjero desde hace varios años.

Otro asalto en León

Darwin Edixon Mayorga Pérez, de 27 años, es la nueva víctima de la delincuencia. Este jueves por la noche falleció tras recibir un disparo a manos de tres asaltantes en la comarca Monte Redondo en León.

El joven se ganaba la vida conduciendo un vehículo a una empresa repartidora de pollo y aunque pobladores intentaron capturar a los atacantes, solo agarraron a uno que recibió una fuerte golpiza.

Datos perturbadores

Según el último informe de la firma encuestadora costarricense Cid Gallup, Nicaragua con el 45 por ciento es el segundo país con el mayor número de víctimas de robo en Latinoamérica, superado únicamente por Guatemala con el 53 por ciento.

Las personas encuestadas entre el 10 y 19 de mayo por esta firma, señalaron que el 45 por ciento de los nicaragüenses han sido víctimas de robo o asalto en los últimos meses.

Indultos a reos comunes

En lo que va del 2022, al menos 3 mil 450 reos comunes han sido enviados a sus casas en Nicaragua por orden presidencial.

En las últimas semanas, los robos y asaltos en Nicaragua se están registrando en la vía pública a veces hasta a bordo de vehículos como motocicletas, indica la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y experta en temas de seguridad ciudadana.

Cuadra señala que el aumento de estos delitos se ha incrementado y lo confirman las propias estadísticas de las instituciones y la encuesta de victimización realizada en mayo pasado por Cid Gallup.

“Esto quiere decir que no solo se trata de una percepción ciudadana si no de hechos reales que están ocurriendo, muchos de ellos no están siendo denunciados a la Policía por falta de confianza, pero otros casos han quedado registrados en las redes sociales a través de video y fotografías”, dice.

Para Elvira Cuadra, este incremento es un reflejo de cómo ha variado la seguridad ciudadana en el país y los asaltos son una de las expresiones que se ha visto influenciada por diversos factores que explica a continuación.

“El incremento de la violencia estatal, la impunidad de algunos grupos como paramilitares que siguen activos y en los últimos años el gobierno ha indultado a miles de personas que estaban cumpliendo condena en los centros penitenciarios por diversos delitos”.

Para el sociólogo Oscar René Vargas, la liberación de los reos comunes que mantiene como política el régimen de Daniel Ortega abona al incremento de asaltos en el territorio nacional.

“Los manda a la calle sin que pueda obtener un empleo, difícil que puedan evitar caer en la pobreza, es decir la combinación de esas personas que estaban guardando prisión y que no tienen recursos ni la capacidad para obtener un ingreso estas personas vuelven a delinquir”, señala.