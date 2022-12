La Fiscalía de Nicaragua también solicitó prisión perpetua y 100 años de prisión para Alfredo Lara Ortiz y Alison Salgado Rugama quien antes de que la jueza emitiera el fallo de culpabilidad declaró “soy inocente”

Alfredo Lara Ortiz, de 19 años y su pareja Alison Salgado Rugama, de 18 años, fueron declarados culpables por el crimen de las hermanitas de 7 y 10 años de edad, ambas fueron asesinadas en Ciudad Belén, Managua, el 2 de septiembre de 2022.

Alfredo Lara y Alison Salgado son dos de los tres involucrados en los asesinatos de las infantes. El tercero es un menor de 14 años, hermano de Salgado y su proceso judicial es separado.

La Fiscal Auxiliar Belissa Martínez, de la Unidad Especialidad contra los Delitos de Género solicitó para Alfredo Lara y Alison Salgado prisión perpetua y 100 años de cárcel.

Mientras que el Ministerio Público pidió para Salgado 60 años de cárcel por los dos asesinatos agravados y 40 años por la complicidad en las dos violaciones en grado de tentativa, para un total de cien años.

La Jueza Aleyda Irías concedió la palabra a los implicados previo a revelar el fallo y Alison Salgado hizo uso de la palabra para expresar “soy inocente”, sin embargo, la Irías concluyó que los implicados “son culpables de los hechos acusados” teniendo como base la acusación y las pruebas recopiladas por la Fiscalía.

Los Hechos

Según la Policía de Nicaragua una menor llegó a prestar a las dos niñas de iniciales I.J.U y M. J. U, para asistir a una vigilia a lo que la madre se negó y cerró la puerta.

“La madre de la niñita Norbita Urbina Damacio dijo en entrevista que a su casa de habitación llegó la vecinita de nombre Rebeca … de 10 años de edad, quién vive con su abuelita de nombre Sandra … de 61 años de edad, ama de casa en la vivienda número que L- 8 a pedirle permiso para llevar a sus hijas la niñita a una vigilia ella, la mamá le dijo que no le daba permiso cerró la puerta y se acostó a dormir”.

Además, explica que “al despertarse dos horas después se percató que la niñita no estaba en interior de la casa y aproximadamente a las 10:30 de la noche fue a buscarlas a la vigilia que se celebraba a una cuadra al norte de la casa, no las encontró y se regresó a su casa. Como a la 1 de la mañana regresó a buscarlas nuevamente a la vigilia y al culminar esta vigilia como no la encontró se fue a buscar a sus hijas a la casa de la vecinita Rebeca … conversó con la abuelita … quién le dijo que las niñitas no estaban en su casa y que no sabía nada de ellas”, refiere el comunicado oficial.

Fue hasta el día lunes 5 de septiembre de 2022 a las 8:30 de la noche que en predio baldío ubicado el parque Ciudad Belén dos cuadras al norte una cuadra y media cuadra Sur fueron encontradas muertas las niñitas. Y es ahí que el equipo técnico de investigación, peritos de criminalística y médico forense acudieron al lugar realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon como evidencia: un colchón de tela multicolor, tiras de tela color blanco, un trozo de alambre dúplex color blanco, asimismo recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico.

Los cuerpos de las niñas fueron trasladados al instituto de medicina legal para practicarle autopsia el examen post mortem dictaminó como causas de muerte la niñita I.J.P de 7 años fue asesinada por asfixia mecánica, por sofocación y, la niñita M.J.P de 10 años fue asesinada por trauma craneoencefálico severo causado como objeto contundente y presenta equimosis de color verde en la región del pubis.