Sergio Bustamante, el nicaragüense que se dedica a su pasión: escribir para niños

El nicaragüense Sergio Bustamante, periodista y abogado, se dedicó a escribir libros para niños. El contenido de los libros busca fomentar la educación, el pensamiento crítico y los valores morales

Después de estudiar Comunicación Social y Derecho, el nicaragüense Sergio Bustamante se inclinó profesionalmente por lo que más le apasiona: escribir libros para niños.

Bustamante, de 30 años, empezó a explorar el mundo de la literatura en el año 2017, cuando escribió su primer libro titulado "Cuentos loquillos", enfocado en un público infantil.

"Empiezo a hacer una lectura, lo cual es bastante diferente, no es contar el cuento; una cosa es leer y otra cosa es contar la historia, pero ahí descubro que estoy encaminado a algo que me apasiona mucho y que, en Nicaragua, era básicamente muy desconocido", comenta Bustamante.

Poco a poco comenzó a entrar en el mundo de los llamados "cuentacuentos" que, para él, representó una gran oportunidad para narrar sus historias y promover su literatura ya que a partir de ahí los sectores empresariales, culturales, educativos y también oenegés comenzaron a contactarlo para trabajar con él.

"Ahí es donde mis libros tienen también mayor despegue porque eso es promoverlo de una forma bastante dinámica a través de estas actividades recreativas y educativas como los cuentacuentos", agrega.

En Nicaragua, según el escritor, los shows infantiles, o lo que tiene que ver con este mundo del espectáculo a nivel escénico, están más relacionados con el mundo de los payasos o de los magos, incluso de los títeres. Sin embargo, la narración oral-escénica, hasta ese momento en Nicaragua, era un campo muy poco explorado.

Confiesa que su inspiración para estudiar fueron sus padres. Su mamá, aunque "no con mucha escolaridad", pues culminó sólo su secundaria, fue la base "para que yo tuviera amor por los estudios y por las letras porque, para empezar, mi mamá estuvo impulsándome a que leyera bien, a que pusiera atención en cada coma, en cada punto y cualquier cosita".

"Yo aprendí y fue ella quien me acompañó, y debo toda esta formación que tengo a ellos, a mis padres", aseguró este escritor que tiene vínculo familiar con Alfonso Cortés, un referente de la poesía nicaragüense.

"Hay una línea también de cierto modo dedicada a las letras y Alfonso Cortés, de hecho, forma parte de un proyecto que tengo", dijo en alusión al escritor y primo hermano del bisabuelo de Bustamante.

Su niñez "extrovertida"

Bustamante es hijo único de una familia originaria de Managua. Señala que la falta de hermanos lo convirtió en una persona "extrovertida", gustosa de conversar con los demás. "El hecho de ser solo me hacía conversar con las personas y eso me conectó", indica.

A la fecha ha escrito cinco libros para niños, tres de ellos son bilingües y todos cuentan con actividades didácticas para que refuercen el conocimiento y la pasión por la lectura.

La aceptación de los niños ha sido buena, agrega, y muchos de ellos le comentan sobre las historias que escribe.

"He tenido ante mis ojos a miles de niños como público, escuchando mis historias y una de las cosas que más me marcan son los niños que me dicen que quieren escribir como yo, que quieren ser autores. Eso me encanta", agrega.

Sus libros están relacionados al mundo de los valores, llaman a la reflexión y al pensamiento crítico por medio de figuras literarias para niños como su libro "Tito y Rayo" el cual publicó en 2020. Este libro tiene como protagonistas a un perrito de la calle y a un caballo que juntos hacen frente a la basura en Managua.

Los planes para el 2023

Bustamante espera poder en 2023 expandir su trabajo y viajar a otros países para promover su obra.

El pasado año se presentó en Costa Rica, con el apoyo de Juan Cuentacuentos, un colega suyo costarricense que, junto a su hijo, se dedica a la literatura. Padre e hijo apoyaron a Bustamante para que expusiera su trabajo en Costa Rica, donde fue acogido por lectores de ese país.

"A la presentación llegaron unas 30 personas, pero fue un logro valioso para mí. Que llegaran nicaragüenses que me apoyaban me llenó muchísimo, hubo una familia que me compró la colección de libros, eso fue gratificante", concluyó.