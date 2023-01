La pastora Alina Velásquez aduce que hay un problema con la propiedad ocasionado por una tercera persona y que se sentará con el perjudicado, pero sin abogados

El profesor Reynerio Ortiz señaló que después de 18 meses de pagar las cuotas de un terreno ubicado en lotificación Loma Verde, de la ciudad de Diriamba, se enteró que la pastora que le hizo la promesa de venta, aparentemente le había vendido a dos personas más. La pastora Alina Velásquez reconoce que hay un problema y que va negociar con el afectado.

“Yo soy maestro y como todo ciudadano aspiraba a tener mi terreno para construir nuestra casa. Conocimos a doña Alina Velásquez Zúniga, que es dueña de la lotificación Loma Verde con su esposo Roberto. Vimos el terreno, nos gustó y la contactamos a ella que es pastora y abogada. Nos dijo que el terreno estaba disponible”, señala Reynerio Ortiz.

Acordaron que Ortiz daría una prima de 1.500 dólares y que las mensualidades serían de 76 dólares. Ortiz muestra recibos en los que constan los pagos e incluso en algunos entregó cuotas adelantadas, sin embargo, en septiembre de 2022, cuando llegó a limpiar el terreno, se encontró con que había una construcción.

“Cuando vi eso me comuniqué con la pastora, ella me dijo que desconocía el caso y me dio un montón de excusas, pero la sorpresa vino después cuando ese mismo día estaba un muchacho cercando el terreno del lado arriba y me llamó para decirme que ese terreno ya tenía dueño y que era de una prima de él que ya lo había cancelado”, prosiguió.

Ortiz se comunicó con la otra dueña del terreno y la mujer le confirmó que ella ya lo había cancelado. “Me presentaron las escrituras y ella misma le vendió, el muchacho me prestó el documento donde ella le estaba vendiendo en 2019, ya tiene sus escrituras y está inscrito”, afirma.

Ante esta situación, el profesor contrató un abogado, pero cada vez que iba a buscar a la pastora nunca la encontraba.

“Esta señora tiene mil y una mañas. La Policía de Jinotepe me mandó a Diriamba, de aquí otra vez a Jinotepe, pero allá no encontré respuesta, solo me dijeron que ella tenía antecedentes por casos similares”, resalta Ortiz.

En los juzgados

El hombre asegura que buscó cómo solucionar la situación y al no hallar respuesta, acudió al Sistema Judicial.

“Cuando ella vio que fui al Complejo Judicial, su abogado me dijo que resolviéramos las cosas y dije que estaba bien. Él quedó de llamarme antes del 24 de diciembre para darme solución y hasta el día de hoy no me ha llamado”, asegura el maestro, quien confiesa que ese dinero es producto del sacrificio de él, de su esposa y de su cuñado, que le ha ayudado con los abonos.

“Lo asombroso es que ella es pastora de una iglesia, igual que su esposo y está jugando con el dinero que uno gana, juegan con la palabra de Dios, no practican lo que predican. Esto lo hago para que la gente se dé cuenta el tipo de persona que es, para que los que van a su iglesia la conozcan y porque ella no merece predicar la palabra de Dios”, agrega Ortiz, muy molesto.

Lea más: Sicarios matan a vigilante de disco bar en El Rama, Nicaragua

“Tengo recibos originales y ella decía que le diera abonos adelantados, porque aducía tener a su nieta en el hospital y otras excusas”, dijo Ortiz.

Pastora asegura que buscará arreglo sin intermediarios

La pastora Alina Velásquez, de la iglesia Ministerio Internacional Rey de Reyes, atendió el llamado de 100% Noticias y reconoció que había una promesa de venta con el demandante, pero asegura que ella no lo estafó y que no le ha vendido el terreno a nadie más.

“Nunca lo hemos negado, son 49 lotes ubicados detrás del cementerio nuevo, don Reynerio no es dueño todavía, él es “prometente comprador”, porque lo que a él se le realizó es una promesa de venta y en una cláusula dice que con dos cuotas atrasadas se dará por rescindida la promesa de venta y el terreno pasa al propietario y lo aportado queda a favor del propietario, dijo la pastora.

Ella reconoce que recibió el anticipo de 1.500 dólares y la cuota de casi 77. “El dejó de pagar porque pasó esto. La muchacha vecina de ese terreno a quien se le había prometido vender, muy dolosamente levantó una construcción en el terreno que se le prometió a don Reynerio, no la hizo en el terreno que se le adjudicó, yo no me daba cuenta. Él me llamó y le dije que debió haber cercado y luego regañé a la muchacha y ella dijo que se confundió”, asegura la pastora.

También señala que no hay tercer dueño y que es un joven que tiene trastornos de "bipolaridad" quien dijo que la propiedad es de su hermana.

“Le planteamos a don Reynerio que le daríamos el dinero en las mismas condiciones que nos lo entregó, pero nos acusó penalmente de estafa agravada. ¿Cómo cree que nos vamos a sentar a negociar cuando nos puso una acusación tan seria?, eso implica buscar abogados y con eso manchó nuestro récord”, insistió la pastora.

“Somos humanos, eso no significa que no vamos a fallar, que no vamos a errar. Si usted me dice negociemos, vamos a mover teclas para buscar la plata, pero vino y puso la denuncia. Por principios bíblicos no queremos hacerle daño a este muchacho”, señala la pastora.

Finalmente, dijo que está anuente a buscar una solución y sentarse con el perjudicado, pero sin intermediarios.