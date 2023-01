Monseñor Báez: “los auténticos líderes no se colocan por encima de la gente, ni son distantes de la gente”

El obispo auxiliar de Managua asegura que los verdaderos líderes son solidarios y no buscan sus propios intereses

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, expresó en su homilía dominical que los líderes verdaderos son cercanos a su gente, porque el liderazgo genuino es solidario, y asegura que el mundo necesita líderes que no solo busquen sus intereses.

Para Monseñor Báez, Jesucristo, ejerce su liderazgo salvador sin ponerse por encima, ni buscando sobresalir.

“Los auténticos líderes no se colocan por encima de la gente, ni son distantes de la gente. No viven sentados en escritorios o vendiendo su imagen en los medios de comunicación, ni tampoco se ponen al lado de grupos privilegiados, porque tienen más dinero o son más influyentes”, expresó Monseñor Silvio durante su homilía correspondiente al II Domingo del Tiempo Ordinario de la Iglesia Católica.

“Los verdaderos líderes se ponen en fila y comparten la suerte de la gente. No hay liderazgo sin solidaridad. Necesitamos líderes que no busquen sus propios intereses, que amen a la gente y que no se dobleguen ante el dinero o la fama”, agregó el purpurado.

Asimismo, resalta que Jesús se presenta ante Juan Bautista como un hombre entre los hombres. No llegó haciendo milagros ni ofreciendo grandes prédicas, sino que fue con un gesto humano de humildad, de sumisión a Dios y de solidaridad total con sus hermanos y hermanas pecadores, señaló.

“Jesús Mesías inicia su misión en el abajamiento, vaciándose de sí mismo, rebajándose, sin presentar ninguna prerrogativa divina, sin buscar ningún privilegio ni ventaja sobre los demás”, expresó.

También afirma que esa humildad de Jesús siempre está vigente, porque él “no espera que lo busquemos, nos llama, nos habla, nos toca el corazón, y cuando, como la oveja de la parábola, nos alejamos o nos extraviamos, él va detrás de nosotros hasta encontrarnos para cargarnos amorosamente sobre sus hombros”, exhortó.

Violentos muestran miedo

Además, Báez recuerda que Jesús es presentado bajo la forma de un cordero, animal inofensivo, que a diferencia del lobo feroz , aterroriza y despedaza. Jesús tampoco se presenta como un león que se impone con su rugido y su fuerza, reflexiona.

No obstante, resalta que “la agresividad de los violentos solo muestra su miedo y su debilidad y son constante fuente de dolor, de miedo y de tristeza”.

Finalmente, propone que con fe y con el perdón de Dios se quite el pecado que domina a la humanidad.

“Donde hay maldad, pongamos bondad y ternura; allí donde reina la violencia, luchemos por la reconciliación y la justicia. Cambiemos la soberbia en humildad y la búsqueda de prestigio en deseos de servir y tender la mano a los demás”, aconseja.

“Sigamos a Jesús y colaboremos para que se cumplan las promesas de Dios, para que el dolor y la incertidumbre del presente se conviertan en pórtico hacia un futuro mejor, para que los corazones heridos sean vendados y los ojos cegados puedan ver la luz”, concluye monseñor Báez.