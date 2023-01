9:15 a.m.

De acuerdo con la denuncia del sacerdote Erick Díaz, la mayoría de los “testigos” contra Monseñor Rolando Álvarez, desconocían que sus nombres aparecían en la acusación contra el obispo

El sacerdote Erick Díaz, originario de la Diócesis de Matagalpa y quien se encuentra exiliado por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció en sus redes sociales, que muchos de los testigos en contra del purpurado serían amenazados para acudir a los tribunales.

“Debido a la gran lista de testigos que el sistema de Nicaragua ha fabricado para que testifiquen en contra de Monseñor Rolando, hay varios ahí que no sabían qué estaban en esa lista y se dieron cuenta hasta hoy que sus nombres han sido usados y puestos ahí. Ya sabrán que viene después. Citarlos y amenazarlos para que digan lo que ellos prepararán o le digan deban decir”, denunció el sacerdote en su cuenta de Facebook.

“Hay varios que van con alegría, a descargar su odio y a decir mentiras contra Monseñor. Hay otros que primero prima su fe y no son capaces de dar testimonios falsos. Eso también es un delito que comete el sistema de involucrar personas que no saben nada y que no están dispuestos a decir mentiras. También ellos son víctimas”, puntualizó el sacerdote.

Este miércoles, se conoció que el sancionado Ministerio Público de Nicaragua, órgano represor contra las voces críticas de la dictadura, propuso a 12 testigos y cuatro peritos policiales, para que testifiquen contra Monseñor Rolando Álvarez, a quien acusan por el supuesto delito de traición a la patria y propagación de noticias falsas.

De acuerdo con la denuncia del sacerdote Erick Díaz, la mayoría de los “testigos” desconocían que sus nombres aparecían en la acusación contra su obispo, además añadió que las personas son creyentes de la fe católica.

“Sólo Dios sabe los corazones de cada quien y será él quien se encargará de tanta infamia. Por seguridad no se puede revelar. Pero tarde que temprano todo sale a la luz. Quien actuó de buena gana y fe y apegado a sus principios cristianos, éticos y morales. Y quien perdió la conciencia y va a mentir contra un inocente. Además de ser pecado es un delito penado por la ley”, insistió Díaz.