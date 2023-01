La mamá de la primera compradora, que ya canceló el terreno, mostró los recibos y la escritura que le dieron, pero no pudo inscribirla. La pastora Alina Velásquez dijo en la primera denuncia que todo era un malentendido

La señora Yelba Rosa Cruz asegura que su hija le compró un terreno a la pastora diriambina y abogada Alina Velásquez, quien actúa como apoderada de su esposo, Roberto González, propietario de la urbanización Lomas Verdes. Sin embargo, el mismo terreno se lo vendieron a dos personas más.

“Mi hija le compró a esta señora. Ella le iba subiendo mensual la cuota de 100 pasó a 115 dólares, luego nos damos cuenta que lo volvió a vender, reclamamos y me había dicho que iba a devolver 2 mil dólares y dos años después el resto y yo no le acepté, porque iba a devolver la misma cantidad”, señala la señora Cruz.

Asimismo, reveló que la pastora le vendió en 4 mil dólares el terreno y muestra el recibo de cancelación.

“Se le compró en 2018. Quien la compró fue mi hija, yo soy la apoderada. Pero al ver que no podíamos inscribir el terreno me fui donde ella, le pregunté que cómo era eso de que le había vendido a mi hija y a una segunda persona, que es la que tiene un cajón hecho en el terreno. Ella me dijo que ya la estaban sacando y que la mujer iba a pagar”, apunta la madre de la víctima.

Sin embargo, asegura que todo era mentira, “porque de ahí vino el tercero que dijo que cómo iba a construir si él era dueño, es un muchacho, un profesor de Diriamba, ahí se complicó más la cosa, él ya le dio tres mil dólares y dijo que le había devuelto el dinero y que el 23 de diciembre nos iba a devolver el terreno pero no ha hecho arreglo con nadie, todo era falso”.

Pastora no da solución

Doña Yelba Cruz asegura que la pastora, llamó a su abogado y le dijo que hablaran, pero consideran que demasiado tiempo le han dado y no ha resuelto ni pagado nada.

“Yo quiero que pague de un solo el valor del terreno, pero no es la misma cantidad la que me va a dar, porque cada mes iba subiendo. Ella me dio las escrituras, dijo que era la apoderada de su esposo, que nunca está en el país, que ella es la que se compromete pero no responde por nada”, insistió.

La señora dijo que la propiedad no se puede inscribir en el catastro porque hay dos dueños más.

“Ella dice que porque no está cercado se metió la otra persona, pero ella le dijo a mi hija que no podía poner el cerco porque no era la dueña todavía, que hasta que pagara la mitad, después dijo que hasta que cancelara y al final resultó todo esto”, señaló la señora Cruz. Cabe señalar que este mismo argumento del cerco le dio la pastora Alina Velásquez al profesor Reynerio Ortiz.

“Le digo a los otros compradores que sigan peleando, porque esta vida está durísima y no es un rial el que han dado. Hicieron un sacrificio de comprar su terreno para que esta señora venga y se lo venda al uno y al otro y no se hace responsable porque dice que era su contador el que hizo eso, pero si ella recibe el dinero tenía que saber de dónde salía, no se puede hacer la tonta”, concluyó la señora.

Pastora se declaró ofendida

La pastora Alina Velásquez en un primer momento atendió la llamada telefónica de 100% Noticias y dijo que no había vendido varias veces la propiedad, que todo era un mal entendido y que iba a negociar con el profesor que la había denunciado en los medios de comunicación.

Sin embargo, después estuvo escribiendo a varios medios de comunicación amenazando con demandar porque se le estaba difamando, pese a que tanto el profesor Reynerio Ortiz como la señora Yelba Cruz presentan recibos oficiales tanto del banco como con sellos de la señora Velásquez y de su esposo Roberto González, pastor de la iglesia Ministerio Internacional Rey de Reyes, en Diriamba.