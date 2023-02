Más de la mitad de los nicaragüenses expatriados no tienen a donde ir en EEUU

Son 170 sin familias ni recursos aquí, que no saben ni para donde agarrar", dijo la ex prisionera política Irlanda Jerez

Más de la mitad de los 222 presos políticos liberados este jueves en Nicaragua y desterrados a Estados Unidos son "personas humildes que no tienen a nadie" en este país, dijo a EFE la ex prisionera política Irlanda Jerez, al informar de una iniciativa solidaria de la diáspora nicaragüense para ayudarles.



"Son 170 sin familias ni recursos aquí, que no saben ni para donde agarrar", dijo Jerez, quien participó en las protestas de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega y huyó de su país en 2019.



La opositora habló con EFE antes de viajar desde Miami a Washington, donde, según contó, este fin de semana representantes de distintas organizaciones de la diáspora se va a reunir con los liberados, los cuales no supieron de su excarcelación y destierro hasta que estaban en el avión que los trajo a EE.UU.



Jerez agradeció encarecidamente un ofrecimiento del Gobierno de España para darles la nacionalidad española a los 222 expresos políticos, a los que mediante un cambio constitucional se les va a privar de su nacionalidad por "traidores a la patria".

La opositora estará en Washington en nombre de Nicaragüenses sin Fronteras, una organización de Miami que informa a sus compatriotas huidos del país de las ayudas con las que pueden contar en EE.UU.



Su primer propósito es identificar a los liberados que deseen venir a Florida y luego buscar a personas que quieran ser sus patrocinadores, todo ello para los primeros tiempos, pues lo ideal es que se acojan al programa humanitario para nicaragüenses que entró en vigor en enero o soliciten asilo político, dice.



En el grupo de 222 personas excarceladas -"mercenarios" los llamó Ortega- hay políticos que aspiraron a enfrentarse con él en las urnas o que dirigían empresas y diarios en Nicaragua, pero también gente "humilde, campesina, que no había salido nunca de su pueblo y no hablan inglés".

"Incluso hay personas que no saben leer", dice Jerez al llamar a la solidaridad a los nicaragüenses ya instalados en Estados Unidos.



Jerez agradeció la ayuda que el Gobierno de EE.UU. les presta en estos primeros días, pero recordó que no es para siempre y que deberán irse pronto de los hoteles donde están alojados.



Este jueves por la noche la salida de los presos políticos de la cárcel y del país fue celebrada en Miami frente al Consulado de Nicaragua, lo "único que tenemos de la dictadura", dijo Jerez, que estuvo allí junto a sus compatriotas con banderas y música "nicas".