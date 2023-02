Báez: "Son criminales quienes llevan a la cárcel a personas justas y quienes destierran a los ciudadanos de su propio país"

Monseñor Silvio Báez asegura que quienes ofenden con rabia, difaman por venganza, encarcelar injustamente, torturan con saña y condenan al destierro son auténticos criminales que deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano. En la eucaristía participaron los sacerdotes desterrados

En su homilía correspondiente al sexto domingo del tiempo ordinario, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, dijo que hay muchas formas de matar y una de ellas es atentar contra la libertad y denigrar a las personas.

Asimismo, resaltó que estamos viendo que los tiranos violentos y criminales han cruzado la línea de lo racional y de lo humano, con lo que demuestran su debilidad y su miedo.

“Hay muchas formas de matar. Atentar contra la libertad de las personas, denigrar su dignidad con falsedades, ensañarse con rabia para humillarlas, tratarlas con crueldad y condenarlas injustamente, son acciones homicidas, son auténticos crímenes”, señala monseñor Báez.

Agrega “Por eso, son criminales quienes llevan a la cárcel a personas justas y quienes destierran a los ciudadanos de su propio país. Estos actos abominables no son solo caprichos de gente desquiciada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales. No. Ofender con rabia, difamar por venganza, encarcelar injustamente, torturar con saña y condenar al destierro son auténticos crímenes y quienes actúan de este modo son criminales, que deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano”, enfatizó el obispo.

Reiteró que se vive un momento histórico en el que los "tiranos violentos y criminales" han cruzado la línea de lo racional y de lo humano.

“No nos engañemos. No se están mostrando fuertes, están mostrando su debilidad y su miedo. Hoy más que nunca cobran actualidad las palabras de Jesús que nos pide, “no matar”, no matar de ninguna manera, para no dejarnos enredar en la espiral de la violencia y de la muerte”.

Asimismo, citando a Gandhi, asegura que los violentos ya han perdido, pierden siempre, pues toda victoria obtenida violentamente equivale a una derrota” porque “dañando a las personas, se dañan a sí mismos; condenado a inocentes, se condenan a sí mismos; robando libertades a los pueblos, se vuelven los esclavos más desgraciados”.

Con el silencio también se mata

En referencia a las escrituras de Jesús, Báez señaló que para cumplir el mandamiento de no matar no es suficiente no tomar un arma para disparar y quitarle la vida a una persona. Se mata a los demás de muchas otras maneras.

“También hay silencios que matan. Cuando le dejamos de hablar a alguien por resentimiento o por odio, estamos matando a esa persona… También el silencio de la complicidad es una forma de matar. En la sociedad, no denunciar la injusticia y mantenernos en silencio es una forma de matar la esperanza de los pueblos”, resaltó monseñor Silvio Báez.

Jesús interpreta el antiguo mandamiento que prohibía no matar, invitándonos a "arrancar del corazón la agresividad, dejar de despreciar a los demás, renunciar a insultar y herir y no ceder jamás a la venganza. No basta no matar con un arma de fuego".

"Hay que ir más allá si queremos cumplir la plenitud del mandamiento y hacer la voluntad de Dios. Debemos aprender a amar como Dios nos ama. Él nos ama infinitamente, sin cálculos, al máximo. Así debemos amarnos entre nosotros. Solo así correspondemos al amor de Dios y hacemos su voluntad", finalizó.