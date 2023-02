El ex preso político anunció que retomará las transmisiones deportivas desde sus redes sociales. Solicita a sus seguidores que respalden su trabajo y compartan sus transmisiones. Los comentarios de sus seguidores fueron positivos.

El expreso políticos y cronista deportivo despatriado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Miguel Mendoza, anunció este jueves que retomará su trabajo desde las redes sociales, pues ya recibió como obsequio una Tablet que le facilitará sus labores.

Este jueves, cuando se cumple una semana desde su llegada a Washington, Miguel Mendoza realizó un live desde su página de Facebook, en el cual hubo más de 2 mil personas conectadas, quienes le hicieron diversas preguntas sobre su encierro como preso político.

“El día que me capturaron en 2021, fue con un gran operativo, solo faltó un helicóptero y una tanqueta. Fue cerca de Monseñor Lezcano y el que dirigía la patrulla me dijo Miguel Mendoza, por malagradecido con el comandante vas a chipotear. En ese momento me preguntaba, por qué mal agradecido, si nunca he recibido nada ni de Ortega ni de sus allegados”, confió Mendoza.

Lea más: Pérdida de la nacionalidad nicaragüense es ilegal, señala abogada Yonarqui Martínez

Con su humor característico, Mendoza contó muchas anécdotas, entre ellas que disfrutaban mucho de las lecciones de historia que les daba el excanciller Francisco Aguirre Sacasa.

Transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol desde Miami

Algunos de los seguidores de Mendoza le preguntaron por qué en el programa Doble Play no se ha hablado nada de él y su respuesta fue que agradece mucho a Edgar Tijerino por ser como un padre para él y aclaró que no podrá estar nuevamente en ese espacio deportivo.

“Mi carrera como cronista deportivo no se explicaría sin Doble Play, un programa que lo siento como propio. Yo no puedo hablar en Doble Play, no puedo estar en Doble Play, quisiera, pero no se puede”, aseguró.

Asimismo, también dijo: “Yo voy a hacer mi trabajo en las redes sociales, espero que me sigan, les digo que compartan todo lo que yo voy a hacer, que compartan mis transmisiones, mis noticias, es de la única manera en que me voy a sentir realizado, que ustedes me sigan”.

“Yo no he sido un solo día de mi vida sandinista”, dijo en la transmisión Mendoza, quien dice que se siente más nicaragüense que nunca, además bromeó diciendo que no tiene un perfil español para parecer ciudadano de otro país.

Dijo que tratará de hacer una entrada todos los días y que transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol.