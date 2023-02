9:09 a.m.

El alto costo de la libra de queso en Nicaragua está haciendo que muchas familias busquen alternativas para sustituir la tradicional sopa de queso, principal alimento que consumen los católicos en el inicio de la Cuaresma

El alto costo de la libra de queso y del litro de leche podría hacer que muchas familias se resistan a preparar la tradicional “sopa de queso” en Cuaresma, periodo litúrgico de la Iglesia Católica que inicia con el miércoles de ceniza, este 22 de febrero.

La libra de queso se está vendiendo entre 100 y 115 córdobas en los mercados de Carazo, mientras que en las pulperías cuesta incluso 120 córdobas. En cambio, el litro de leche que los pequeños ganaderos de la zona distribuyen en carretones y camionetas, cuesta 30 córdobas, mientras que la pasteurizada que normalmente se comercializa en las pulperías populares, se cotiza entre 32 y 38 córdobas.

Por otro lado, la libra de crema pesada se vende en 50 córdobas y la bolsa pequeña de crema pasteurizada que se oferta en las pulperías tiene un costo de 11 córdobas.

Estos son los principales ingredientes que se usan para elaborar la tradicional sopa de queso, pero por sus altos costos están haciendo que algunas personas quieran dejar a un lado esta tradición culinaria.

Doña Rosa Esmeralda Chávez dice que sustituirá la sopa de queso por la de mariscos, pues según la tradición de los creyentes católicos, el Miércoles de Cenizas, los viernes de Cuaresma y durante la Semana Santa no se come carne roja, ni pollo, ni cerdo.

“Desde que estaba pequeña, mi abuelita, que en paz descanse, nos enseñó que no se debe comer carne ni el miércoles de ceniza, ni los viernes de Cuaresma, así que siempre hacíamos la sopa de queso esos días y en Semana Santa horneábamos para no cocinar, porque antes tampoco cocinábamos en la semana mayor, pero ahora creo que no haré sopa de queso, está demasiado caro”, comparte la señora.

Asimismo, dijo que en vez de sopa de queso hará de mariscos, porque le sale más económico, también comparte que no podrá hornear las rosquillas que tanto le gustan.

“Por donde la busque uno todo sale caro. Para hacer una buena sopa de queso lo mínimo que puedo echarle es una libra, ahí no más son 110 pesos, yo le pongo un litro de leche y llego a 140, más el aceite para freír las tortas, la masa que venden vale 25 ya la libra y los olores, me gasto más de 200 córdobas en un tiempo de comida y no se puede. Tampoco voy a hacer “cosa de horno” y rosquillas, porque de aquí a Semana Santa, es seguro que el queso estará más caro”, añadió.

“Vamos con enlatados”

Otra ama de casa que realizaba compras este viernes en Jinotepe compartió que ella no hará sopa de queso, porque sale demasiado caro.

“Antes uno hacía su sopa de queso con 100 pesos, pero ahora es el doble o más lo que se necesita y la economía no está para gustos. Compré atún enlatado, de un económico que hay y para el Miércoles de Ceniza prepararé eso con coditos. Para el viernes que es el primero de Cuaresma, llevo sardinas en salsa de tomate y así me las iré jugando, porque somos estrictos en no comer carne”, señaló.

“Aunque sea con media libra de queso me haré mi sopita”, dijo entre risas don Orlando, quien asegura que “de todas formas estamos mal, así que hay que darse un lujito”.

Este señor recibe cada mes una pensión reducida de 2.600 córdobas (un aproximado de 70 dólares americanos) y con eso comen él y su esposa. Aunque asegura que no le alcanza, está decidido a beber su sopa de queso.

“Ya le dije a mi señora que con media libra de queso y una bolsita de crema vamos a hacer la sopa el Miércoles de Ceniza, aunque es una barbaridad lo caro que está el queso, uno hace lo posible por mantener sus tradiciones”, concluyó