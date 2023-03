Madre tipitapeña urge ayuda para su niño con parálisis cerebral infantil

El niño tiene casi dos años y aún no se sienta solo, no domina la cabecita ni habla. Su madre se dedica a cuidarlo y urge apoyo para comprar medicamentos, pañales y leche, pues está desnutrido y podrían colocarle una sonda para alimentarlo

Enmanuel es el hijo menor de Karina Romero. Tiene casi dos años, pero su peso y su talla son como los de un niño mucho más pequeño. Él sufre parálisis cerebral infantil y su mamá solicita apoyo para garantizarle la leche antirreflujo que necesita, sus pañales y medicamentos, pues ella no puede trabajar porque se dedica a cuidarlo.

“Me dijo la doctora que el niño está desnutrido y que si no recupera peso le van a poner una manguera para que se alimente por esa vía”, dice al borde del llanto esta mujer que tiene tres hijos más.

Ella reveló que el nacimiento del niño fue normal, sin embargo, a los 4 días empezó a convulsionar y lo llevó al hospital.

“Mi bebé nació normal, pero a los 4 días se desmejoró, venía con problemas de bilirrubina, una bacteria en la sangre y se le subió al cerebro. Tiene parálisis cerebral infantil, lo tuvieron que entubar y estuvo dos meses intubado, me le hicieron una cirugía en el cerebro y me quedó con reflujo también”, comenta la afligida madre.

Quienes deseen conocer de cerca su situación y apoyarla, pueden contactarla al número telefónico 83822629.

Presenta un cuadro respiratorio preocupante

El niño tiene una cirugía reconstructiva en su brazo derecho, cuya mano no puede abrir, esto debido a que cuando estaba ingresado, no había catéter y debieron abrirle una vena principal para poder salvarle la vida.

Asimismo, la mujer compartió que el niño enfrenta en este momento un cuadro respiratorio y no ha podido comprar el antibiótico que le recetaron, así que solo lo está nebulizando, pero teme que se le complique.

Enmanuel a sus casi dos años no puede sentarse solo, no domina su cabecita, su mano derecha permanece cerrada y no habla. Su mamá lo traslada chineado y asegura que por la difícil situación económica muchas veces se le complica llevarlo a las citas y a las diversas terapias que necesita para mejorar su condición.

Entre los tratamientos de base que el niño toma están la Domperidona, Gastroflux y ranitidina, por el problema gástrico, además toma leche antirreflujo.