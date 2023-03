Noticias Nicaragua • Nacionales • Madre pide ayuda para comprar botón gástrico y succionador de flema a niño con PCI

Madre pide ayuda para comprar botón gástrico y succionador de flema a niño con PCI

El pequeño de 8 años no habla, no camina, pero sí sonríe, a pesar de que convulsiona a diario. Necesita comprar un botón gástrico y un succionador de flema, pero su mamá no tiene los recursos necesarios

Sadrac David Hernández Treminio tiene 8 años. No camina, no habla y tiene traqueotomía, pero a pesar de eso sonríe cuando su mamá, Alma Treminio le dice que es un príncipe hermoso. Él es su tercer hijo y ha batallado sola, porque es madre soltera y el niño presenta Parálisis Cerebral Infantil, porque sufrió asfixia neonatal. Es portador de traqueostomía, la cual se la cubre el seguro facultativo que paga y también usa un botón de gastrostomía, el cual cuesta 350 dólares y ella no tiene para comprarlo. Su hijo mayor tiene 18 años y es quien le ayuda económicamente, porque el padre de Sadrac los abandonó, así que lo demandó por la pensión alimenticia y le aporta solo 2 mil córdobas mensuales. “Yo me rebusco la vida, para comprar las cosas del niño. Él se alimenta de colados que yo le preparó con pollo y verduras. Usa pampers las 24 horas, toallas húmedas y pomadas para que no se le dañe la piel”, comenta doña Alma Yuri. Lea más: Tribunal de apelaciones de León revocan condena a mujer que asesinó a su pareja mientras la agredía El niño tiene un mes de operado, le realizaron una funduplicatura de Nissen, porque tenía problemas gastroesofágicos, “vomitaba lo que comía, le cerraron un poco el esófago, pues parte de la comida se iba a los pulmones, o sea que broncoaspiraba y era complicado”. Ella busca trabajo Ella necesita ayuda para comprar el botón gástrico y un succionador de flema, también compra parte de los medicamentos del niño, que convulsiona a diario. Quienes deseen ayudar a esta madre, pueden llamar al número 87794864. Ella no posee cuenta bancaria y habita en Managua. “A mi Sadrac lo cargo como un bebé, él escucha, mira y entiende, pero no puede agarrar, tiene escoliosis, un daño cervical y ha sido una situación muy difícil. He estado siempre con él y recibe cuidados paliativos, porque lo desahuciaron, pero aquí está con vida. Ha sido una batalla dura pero agradezco a Dios por permitirme cuidar a un ángel y darle las atenciones que merece y tratar de darle una calidad de vida conforme mis posibilidades”, comparte doña Alma Yuri. A pesar de la situación del niño, esta madre busca la vida. Trabaja tres veces a la semana durante dos horas en un taller, tiempo en que el pequeño se queda con uno de sus hermanos de 14 años. “Yo estoy dispuesta a trabajar, puedo lavar ajeno o planchar, si alguien puede darme este tipo de trabajo lo agradeceré, pues los gastos del niño son altos y es una situación difícil”, concluyó.