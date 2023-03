Un abogado explica que las pensiones alimenticias se calculan según los ingresos ordinarios y extraordinarios del demandado y según el número de hijos. Además, comparte que si el demandado gana la lotería o tiene un ingreso extraordinario, debe compartirlo con sus hijos

Hace una semana se publicó el caso del pelotero Jonathan Loáisiga, quien fue demandado por pensión alimenticia por su esposa, que tiene 8 meses de embarazo. La polémica se desató porque la pensión podría alcanzar los 17 mil dólares, debido al salario del jugador. Los memes han sido crueles contra su esposa y todos los comentarios negativos han sido por falta de conocimiento, según indicó un abogado especialista en derechos de familia.

Marcelo, nombre ficticio del hombre de leyes que consultamos, indicó que la pensión alimenticia no se establece de forma antojadiza, sino que se fija de acuerdo a los ingresos ordinarios y extraordinarios del demandado.

“Los alimentos son una parte económica que una persona está obligada a dar a otra, sea hijo o hija, también hay elementos compensatorios cuando hay divorcios y uno de los cónyuges tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad, ahí le tiene que dar un alimento compensatorio. También hay pensión para los padres, siempre y cuando demuestren que fueron responsables con los hijos”, indica.

El especialista en derecho de familia indica que la ley establece que cuando el demandado tiene un hijo, debe pasar el 25% de sus ingresos, cuando son dos, corresponde el 35% y por más de dos hijos se establece que el 50% de los ingresos del demandado se debe dividir entre todos los hijos.

“Es importante saber que la pensión de alimentos se va a calcular con el ingreso ordinario y extraordinario que tenga una persona, por ejemplo, si gana 1000 córdobas y tiene un hijo son 250 córdobas de pensión, pero también, si ganás la lotería, que es un ingreso extraordinario, tendrás que darle igual el 25% si tiene un hijo y el 50% si tiene más de tres hijos y entre todos los hijos deberá repartirlo”, señaló.

“En el caso de Jonathan Loáisiga, si se comprueba que gana 105 mil dólares al mes tendrá que pagar los 17 mil dólares por cada hijo, y es la cifra la que ha alborotado el avispero, pero he llevado muchos casos en los que los hombres ocultan ingresos, se declaran desempleados o simplemente dejan de trabajar y a las mujeres les corresponden hasta 1000 córdobas de pensión al mes, una cifra ridícula, pero nadie dice nada en favor de las madres y sus hijos”, dijo el abogado.

55 dólares para mantener a un niño con discapacidad

Yuri Treminio es una mujer cuyo hijo tiene Parálisis Cerebral Infantil y ella demandó al padre tres veces.

“Antes él me daba una pensión de 3600 córdobas, pero me demandó el año pasado, porque dijo que me estaba dando demasiado, pues era el 35% de su salario. Además, adujo que tenía otro hijo y el juez aceptó la demanda y la pensión quedó en la mitad”, señala.

La señora Treminio considera que “es una grosería” que la pensión sea de 2 mil córdobas, pues paga seguro facultativo, el niño toma leche especial, también consume tres libras de filete de pollo con verduras al día, las cuales hace en colados, porque se alimenta por gastrostomía, también tiene traqueostomía, usa pampers día y noche, además de medicamentos y pomadas para cuidar su piel.

“Aquí en Nicaragua realmente las leyes están como torcidas, siento que el derecho de mi hijo fue violentado, porque no le debería de pasar su padre 2000 córdobas mensuales debería ser una mejor pensión, no estoy diciendo que se le quite tampoco todo el salario, pero por lo menos el 40% para poderle comprar todo lo que mi hijo necesita, pero es la ley. En la actualidad necesito un botón de gastrostomía una máquina succionadora de flema y como no tengo para comprársela, porque eso incurre en un gasto de casi $800 las dos cosas, qué tengo que hacer, tengo que hacer publicaciones para que la gente me apoye, para que Dios toque los corazones de esas buenas personas y me puedan apoyar”, resaltó.

“Es lo que toca”

Por otro lado, Treminio dijo que se ha quedado sorprendida al ver las publicaciones contra la esposa del pitcher de los Yankees de Nueva York.

“La gente cree que la joven se está aprovechando, pero es lo que le toca por ley. Así como la critican, me gustaría que hicieran memes y publicaciones a favor de las mujeres que reciben pensiones que no dan ni para la comida de una semana de los niños, pero es lo que la ley dice que nos toca. Desgraciadamente eso está estipulado ya, no se estudia cada caso”, señaló.

Por su parte, el abogado señaló que, en el orden de prelación para los alimentos, “primero están los hijos y los no nacidos se consideran como personas menores de edad, porque están en el vientre y están siendo protegidos y las demandas son porque la madre tiene que alimentarse, tiene que recibir sus ácidos fólicos, etcétera, pues entonces las no ha nacido se consideran menores de edad “.

En su experiencia, el abogado asegura que ha encontrado “hombres miserables que no le quieren dar de comer a sus hijos y ponen cualquier pretexto para no hacerlo”.

“Yo demandé a un abogado. La obligación es de 3000 córdobas al mes y pidió una reforma para dar 1500 córdobas, porque dice que está enfermo. El juzgado tramitó el asunto de las enfermedades y medicina legal dijo que con las pastillas que él se tiene que tomar puede trabajar así que el juzgado no le no reformó nada”, prosiguió.

Asimismo, reconoció que en los juzgados las leyes no son parejas y las resoluciones se toman dependiendo de quién es el acusado.

Por su parte, la señora Treminio dijo que los trámites de pensión son cansados y largos, pero invita a las mujeres a no desistir.

“Una demanda por pensión es en busca de que se respete el derecho de nuestros hijos, seamos pacientes y no declinemos, porque los trámites son cansados, sin embargo, hay que persistir. A veces pareciera que todo está hecho para que no sigamos”, concluyó.