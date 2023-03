Policía de Nicaragua son un grupo de “sinvergüenzas” denuncia periodista irlandés

El periodista Peter Murtagh, de origen irlandés, dijo que al ingresar en su motocicleta a Nicaragua, un grupo de policías y un paramilitar lo detuvieron por supuestamente cometer una infracción y lo multaron con 20 dólares, los que debía de pagar en ese instante

El periodista irlandés Peter Murtagh, quien ingresó a Nicaragua para recorrerla en motocicleta, contó su experiencia en una columna del periódico The Irish Time, en donde detalló que tras un momento difícil con las autoridades de Migración, fue “multado” con 20 dólares por agentes policiales que se encontraban a pocos metros de la frontera.

Peter Murtag, relató que al llegar a la frontera de Nicaragua, procedente de Costa Rica, fue interrogado del por qué ingresaba a Nicaragua, la razón: ser periodista, respondió cuando fue consultado sobre su ocupación.

“A los funcionarios nicaragüenses no les gustan los periodistas. O, para decirlo de manera más neutral, un periodista que se presenta en la frontera parece ponerlos nerviosos”, escribió Peter Murtag en su columna.

El irlandés ingresó a Nicaragua por la frontera de Peñas Blancas, en donde fue interrogado por agentes de Migración.

Según el relato de Murtagh, tuvo que esperar por más de hora y media para que el personal de migración le entregara su pasaporte y sellarlo después que lo interrogaran sobre el motivo de su ingreso a Nicaragua, sobre su profesión y sobre donde se hospedaría, contó.

Además, contó que el personal de la Aduanas le puso una serie de trabas para permitirle el ingreso de su motocicleta, pidiéndole fotocopias de su licencia de conducir y de los papeles del vehículo.

“Yo ya estaba pensando: bueno, digan lo que digan de Nicaragua, todo esto es bastante agradable”, dijo al observar una imagen pintoresca del país.

Multado con 20 dólares

Peter Murtagh había recorrido sólo 10 kilómetros, cuando agentes policiales y un paramilitar lo detuvieron. Una vez que entregó la licencia, los oficiales le dijeron que había cometido una infracción y que sería multado con 20 dólares.

El policía “dijo que había habido una infracción y que me iba a dar una multa y me iba a retener la licencia. Dije que no había habido infracción, que yo estaba en una fila de vehículos y era el único detenido”, relató Murtag.

Además, la multa tenía que ser pagada en ese instante: “¿Y cuánto podría ser eso? Dijo $20”, puntualizó el periodista irlandés.

“Saqué mi billetera y él se movió muy cerca de mí, protegiéndome de la vista de los automovilistas que pasaban. Conté los $ 20, algunos cinco y muchos unos, y seguí moviéndome para que todos los que pasaban pudieran ver lo que estaba sucediendo. Cada vez que lo hacía, se acercaba a mí hasta que puse mis brazos sobre su hombro derecho y conté el dinero a sus espaldas, por así decirlo, a la vista de los autos que pasaban”, escribió.

De acuerdo con la publicación, el periodista irlandés señaló que el policía que recibió el dinero, trataba de ocultarle a la gente que transitaba que contaba el efectivo.

Media hora después, el irlandés nuevamente fue detenido, ahora por una patrulla policial. Los oficiales le dijeron que “había cometido una nueva infracción”.

Uno de los agentes se comunicó con otro oficial que habla inglés, a quien contó sobre su experiencia anterior.

“Por extraño que parezca, yo era el único señalado de una larga fila de vehículos, todos avanzando a la misma velocidad, que era de 80 km/h. En esta ocasión no se pidió ni se sugirió dinero, pero el policía llamó a un amigo, Mike, que hablaba bien inglés y fue mediador”, señaló.

En esta ocasión, le dijeron que la multa aplicada la tendría que pagar en un banco y su licencia la tendría que retirar en Managua.

Peter Murtagh salió del país el domingo pasado y contó que “la policía nicaragüense me parecía un grupo de sinvergüenzas uniformados. Le devolví el teléfono al policía”, escribió en su columna.