Daniel Ortega habría confiscado propiedades de Milton Arcia en Moyogolpa y Granada

El empresario nuevamente habría sido castigado por el régimen de Daniel Ortega a través de la Procuraduría General de la República

El régimen de Daniel Ortega habría intervenido dos propiedades del empresario Milton Arcia sin notificación propia a través de la Procuraduría General de la República (PGR) informó este 29 de marzo el diario La Prensa.

100%Noticias trató de comunicarse con el empresario para conocer su versión, sin embargo, no fue posible hablar con el afectado.

Según el rotativo las propiedades están ubicadas en el Puerto de Moyogalpa de la Isla de Ometepe y en al Astillero El Diamante en Granada, esta última fue tomada el día lunes por la tarde.

De acuerdo con el medio antes citado, el empresario Milton Arcia se presentó ante la PGR con documentos legales para validar que ambas propiedades le pertenecen, no obstante, los mismos fueron rechazados ya que la Empresa Portuaria Nacional (EPN) desde este martes 28 de marzo tomó el control del puerto y realiza cobro de parqueos.

LEER MÁS: Nicaragua cancela la universidad privada Rubén Darío y ordena pasar bienes al Estado

El personal del empresario Arcia se mantiene en las afueras del puerto y desde ahí atiende a los usuarios que se acercan en busca del servicio de los ferris.

Sobre este punto, el Diario agregó que a través de una imagen tuvo conocimiento de que el Puerto ha estado rodeado de agentes policiales incluyendo miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).

Lucha de años

En 2015, Milton Arcia también vivió una lucha con el régimen de Daniel Ortega por sus propiedades, finalmente se conoció que tras ser expropiado de un terreno ubicado en el Puerto de Moyogalpa, que pasó a ser utilidad pública y donde el empresario estaba construyendo un hotel que fue demolido y el régimen se ofreció a indemnizarlo ese mismo año.

Según la declaratoria publicada en el diario oficial La Gaceta el 9 de abril de 2015, en la que se nombra como entidad ejecutora a la Empresa Nacional de Puertos con la que Arcia debería negociar una indemnización.

Una semana después de la demolición del edificio ubicado en la isla de Ometepe propiedad del empresario Milton Arcia, la Procuraduría General de la República declaró como utilidad pública el bien inmueble y ordenó la indemnización al empresario.

Aunque el empresario tuvo un plazo de 15 días para negociar, aseguró entonces que no lo haría, por considerar esta acción una confiscación en su contra.

“Que rápido legalizaron esta arbitrariedad, yo no tengo nada que negociar, el Gobierno debe darle una explicación al pueblo de Nicaragua, porque hasta la fecha no sé por qué ni quién dio la orden de demoler este edificio y ahora me confiscan la propiedad”, declaró Milton Arcia.|