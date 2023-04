Rosario Murillo: casi un millón participaron en actividades religiosas, omite mencionar persecución y detenciones

El asedio policial a la Iglesia Católica dejó como resultado a varias personas detenidas que intentaron realizar judeas y procesiones, los que fueron omitidos por Murillo

La sancionada vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo Zambrana, dijo este mediodía que casi un millón de católicos se movilizaron a los templos durante la Semana Santa, pero omitió la persecución policial que dejó 17 detenciones arbitrarias y las más de 3 mil procesiones canceladas durante la semana mayor.

Entre los detenidos se encuentra el periodista Víctor Ticay, corresponsal de canal 10 en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada, quien la noche del miércoles santo acudió a grabar la procesión de La Reseña, expresión de fe muy antigua en su municipio.

“915,975 feligreses, casi un millón participaron en actividades religiosas, católicas y evangélicas o cristianas. El número es de 915,975”, dijo Rosario Murillo este mediodía al leer un informe de movilización en donde otorgó la más baja participación a la Iglesia Católica.

Las cifras de Rosario Murillo están distantes de las estadísticas reales, en redes sociales, se observa en fotografías y videos de las iglesias a nivel nacional que a pesar del asedio policial y de la prohibición de procesión a lo interno de los templos, la feligresía abarrotó las iglesias.

“Importante también toda la actividad religiosa que se desplegó en los templos, en las iglesias de acuerdo a la cultura de paz, esa paz que resguardamos fervorosamente, mandato de Cristo Jesús, amor y paz”, agregó Murillo.

Sobre el asedio y hostigamiento policial constante a la Iglesia durante la Semana Santa, dijo sentir agradecimiento porque la sancionada institución realizó un “buen trabajo”.

“Estamos contentos y agradecidos a Dios porque hicimos todos juntos un buen trabajo, un trabajo que nos permitió garantizarle a las familias en todo momento, la salud, la seguridad, garantizar a las familias en todo momento que podían y como podemos disfrutar de nuestras merecidas vacaciones cuidándonos y cuidados por este gobierno del pueblo presidente”, señaló.

“Gracias a Dios, una semana (Santa) que transcurrió en alegría, la alegría de vivir tranquilos, seguros, como hermanos, en amor al prójimo”, finalizó la vicepresidenta de Nicaragua.

Más de 3 mil procesiones prohibidas

La abogada e investigadora Martha Molina expuso que el periodo de Cuaresma es para la tradición católica nicaragüense una de las festividades más importantes del país que culmina con la solemnidad de la Semana Santa, lo cual incluye la celebración de más de 3 mil procesiones que en este 2023 no pudieron realizarse por mandato de la dictadura Ortega Murillo.

“En esa semana, todas las calles del país se colman de diferentes procesiones según la devoción o costumbre de cada localidad. La tradición es de siglos y algo que emerge, espontáneo, de las entrañas de la fe popular; el deseo de acompañar a Cristo en las distintas estaciones de su dolorosa pasión”, explicó la abogada Martha Patricia Molina.

Además agregó que “las procesiones han sido parte de nuestra historia, de nuestro ADN cultural, de nuestros amores y devociones. Algo que es permitido en todos los países cristianos del mundo y que nadie había osado prohibir en el continente desde que lo intentó el dictador mejicano Calles en 1925, provocando la sangrienta rebelión cristera”, señaló Molina horas después del discurso de Murillo.

Murillo: Dios de los católicos es falso y “fruto de manipulación”

El pasado miércoles santo, en medio del anuncio de millonarios proyectos, Rosario Murillo volvió a atacar a la iglesia católica y dijo en su alocución del mediodía, que todos esos avances son para abril victorioso y para el Dios de todas las victorias, no para el Dios que han inventado quienes sembraron sufrimiento hace algunos años, señalamiento con el que ha atacado a la iglesia católica desde la rebelión de abril 2018.

“Gloria a Dios en abril, al Dios de todas las victorias, de todos los triunfos, al Dios verdadero de Dios verdadero, no al Dios que han inventado quienes llenos de maldad sembraron tanto sufrimiento y tanto dolor entre las familias nicaragüense hace algunos años”, dijo Rosario Murillo.

Además, siguió su línea de ataque diciendo: “Nosotros, ese Dios lo vemos como parte de una manipulación de quienes no creen en Dios, no viven el cristianismo, no saben ser respetuosos o solidarios, solos saben de egoísmo, de codicias, de avaricias y lo sabemos todos, que así son, que hablan de Dios, jurando el nombre de Dios en vano”.