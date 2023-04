Dictadura expulsa del país a tres monjas del Asilo “López Carazo” en Rivas, una de ellas está en cama

11:21 a.m.

La orden de expulsión establece que las religiosas debían abandonar el país en un lapso de 72 horas. Dos de ellas saldrían hoy, pero la tercera está en cama y necesita una ambulancia para su movilización

Las religiosas Rosario e Isabel Blanco, originarias de Costa Rica, y Teresa, de Guatemala, quienes ejercían su ministerio en el Asilo de Ancianos “López Carazo”, en Rivas, fueron expulsadas de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las religiosas pertenecen a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata y según información obtenida por 100% Noticias la hermana Rosario dirigía el hogar de ancianos desde hace 24 años.

La expulsión de las religiosas fue inmediata, sin darles tiempo para ordenar absolutamente nada, pues la notificación que hizo la dictadura Ortega Murillo a la Diócesis de Granada, decía claramente que las hermanas debían salir del país en un plazo de 72 horas.

Cabe señalar que las hermanas costarricenses saldrían de Nicaragua esta mañana, por la frontera de Peñas Blancas, sin embargo, el caso de la hermana Teresa es diferente, pues sufrió un derrame cerebral y está en cama, por lo que para trasladarla será necesario el uso de una ambulancia.

El medio de comunicación aliado, Despacho 505 se comunicó con personal del asilo para confirmar la continuidad o la cancelación de la personería jurídica de la Fundación a lo que respondieron que seguían trabajando con normalidad.

Sacerdote expulsado

Cabe señalar que el Lunes Santo, el sacerdote panameño Donaciano Alarcón fue expulsado de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El cura Donaciano Alarcón aclaró que en ningún momento fue golpeado por los agentes policiales en Nicaragua y que contrario a ello, fueron amables y respetuosos.

“Yo estoy bien, gracias a Dios porque al cruzar la frontera de Nicaragua a Honduras, me encontré con muchos ángeles, con montones (…) la Policía en realidad no se portó mal, fueron educados y me ofrecieron hasta comida”, contó el cura a un medio panameño.

El padre Donaciano, quien tenía año y medio de prestar servicios pastorales en la diócesis de Estelí, Nicaragua, dijo que fue interceptado por agentes policiales que lo esperaban al salir de la misa crismal celebrada en la catedral de Estelí.