Daniel Ortega ataca a obispos nicaragüenses y los tilda de “demonios” que “quieren sangre”

El dictador Daniel Ortega cargó contra El Vaticano y los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a quienes lanzó una serie de ofensas en un “mensaje de paz” cuando se cumplen cinco años de la rebelión de abril de 2018

El dictador Daniel Ortega apareció este 19 de abril para atacar a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y al Vaticano, acusándolos de “demonios” y “criminales". Las palabras del mandatario llegan cuando el régimen nombró el 19 de abril como Día Nacional de la Paz”.

Ortega prácticamente culpó a la Iglesia Católica por las protestas que iniciaron el 19 de abril del 2018, después de una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que obligaba a los jubilados, trabajadores, empleadores y pensionados a pagar más dinero al Seguro Social.

“Ahí (en abril del 2018) estaban los mismos descendientes de Caín, conspirando contra sus hermanos, al servicio de quien, al servicio de los emperadores, de los imperios yanquis, europeos y también de cúpulas de la iglesia”, expresó Daniel Ortega en cadena nacional.

“Ya lo he dicho, no todos los sacerdotes, pero si todos fuimos testigos como la iglesia se convertía, no todas las iglesias, pero muchas se convirtieron en cuarteles donde salían los grupos armados a atacar a la población y a atacar a las unidades de policías todos los días”, continuó el mandatario nicaragüense, quien para entonces había sacado a las calles a civiles armados a enfrentarse contra los manifestantes.

El presidente insistió en que para las manifestaciones de 2018, la policía pasó acuartelada y con la orden de no responder a los ataques de los manifestantes, mientras acusó a los sacerdotes de “manipular a Cristo”.

“La policía con la orden de no responder a esos ataques, como sacerdotes, profanando a Cristo, sin ningún respeto a Dios, le decían a los criminales que tenían a ahí atrapado, amarrado, pintado, golpeados, sangrando, a un joven nicaragüense, a una mujer a un policía, como luego le regaban combustible y le pegaban fuego y como ellos mismos filmaban el crimen. Eso no lo ven los fariseos que visten de sotanas y que hablan en nombre de Cristo”, vociferó Ortega.

Durante las protestas del año 2018, la Iglesia Católica exigió a Ortega el fin de la represión policial que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó como resultado a 355 personas fallecidas.

Manipulación en Semana Santa

Ante las prohibiciones de las procesiones durante la Semana Santa, Ortega dijo que la medida fue tomada como una medida para evitar un posible levantamiento popular en su contra.

“Ahora en Semana Santa, para evitar manipulaciones se les dijo (a los sacerdotes) que realizaran las actividades (procesiones) ahí en las iglesias o cerca de las iglesias. Ya algunos de ellos empezaron a tronar porque querían sangre. Ellos quieren sangre, quieren muerte, quieren que se quemen las escuelas, los hospitales, quieren destrucción”, justificó.

Ortega también dijo que durante el diálogo nacional, se llenó de “paciencia” con los obispos, quienes le pedían un cambio de gobierno, por lo que nuevamente cargó contra ellos.

“Le pedía a Dios que me diera paciencia, que me diera paciencia y mientras tantos tratar de persuadirlos en los famosos diálogos para que suspendieran los tranques de la muerte y ahí muchos de los obispos que estaban participando, alentando a los terroristas, o hijos del del demonio, obispo de satanás, no pueden ser obispos de Cristo, no pueden andar con esa cruz en el pecho, enlodan esa cruz cuando la andan en el pecho, profanan el santísimo cuando lo levantan en sus manos manchadas de sangre y esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con Cristo, ni con el catolicismo”, manifestó el mandatario.

Ataca al Vaticano

En su discurso de odio, el dictador también arremetió contra El Vaticano, acusándolo de antidemocrático y de ser un Estado levantado a costa de sangre.

“Cristo nunca dijo que había que hacer un Estado, nunca dijo eso Cristo, ¿dónde lo dice Cristo?, que me lo demuestre un cura donde dijo eso Cristo que había que hacer un Estado y el Estado Vaticano es un Estado más en el mundo, es un Estado más, tiene sus bancos, tiene sus policías, tiene su centro de inteligencia y tiene un mando totalmente vertical, ahí no hay democracia, tiene un mando vertical, a como lo ejercían los emperadores romanos, igual como lo hacía Nerón, como lo hacía Calígula” , vociferó Ortega.

“Cristo nunca dijo vamos a hacer un Estado, nunca dijo eso”, insistió Ortega.

Tras su discurso de odio, Ortega dijo que antes de morir en la cruz, Cristo entregó su vida sin pelear, por lo que llamó a los obispos a reflexionar.

“Cristo da la vida sin pelear, da la vida en paz, el sacrificio de Cristo es sublime, es extraordinario y si hay un héroe en toda la historia de la humanidad, ese héroe es Cristo y no tiene nada que ver con lo que paso aquí a lo largo de los años, cuando ese intento del golpe de Estado, ojalá los obispos y los sacerdotes reflexionen, que piensen en Cristo un poco y que empiecen a actuar como cristianos y no que se sientan porque tienen un hábito o porque tienen una sotana, tienen la fuerza y la autoridad de hacer lo que les da la gana”, manifestó.

Insiste en Golpe de Estado

Tras las protestas del año 2018, Ortega insiste en que los obispos intentaron propiciar un golpe de Estado, porque en la mesa del diálogo y en una reunión en la Casa de los Pueblos, supuestamente le pidieron que entregara el poder para dar paso a un nuevo gobierno.

“Estos ya se creyeron el cuento cuando nos decían en el dialogo que ahí íbamos a salir nosotros, que no íbamos a alcanzar en el avión, los que salieron en el avión fueron ellos. Nosotros aquí estamos con el pueblo, pero recuerdan ustedes que en el diálogo esos nos gritaron y los curas tranquilos ahí, no le llamaban al orden a nadie”, señaló Ortega.

“Pobres diablos, que Dios los perdone como yo los perdono, yo los perdono, yo no guardo odio para ellos. Nunca he guardado odio y recuerdo que siempre he tenido presente ese ´hazme un instrumento de tu paz, Señor´”, agregó el mandatario.

“Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer en lo que llamó Cristo fariseos, sepulcros blanqueados y que los sacó a latigazos del templo, porque Cristo no se fue a vivir al templo, sino que se fue a vivir con el pueblo, con los pobres”, señaló Ortega.

Molesto con abril de 2018

Durante su comparecencia, Ortega también mostró su molestia contra los empresarios, por sumarse a las protestas de abril de 2018, afirmando que fueron amenazados por Estados Unidos con recibir sanciones si no exigían la salida del régimen del poder.

“Ese 19 de abril, hace cinco años la violencia empezó a instalarse en la patria y con la violencia se estaba enterrando la paz que teníamos en Nicaragua, este era un país en paz y los que estaban en el acuerdo, en la gran reconciliación, muchos de ellos, sencillamente se sumaron a la violencia porque el gobierno yanque los amenazo que si no se sumaban a la violencia, que si no mandaban a sus trabajadores a las calles, que si no provocaban paros, entonces los iban a sancionar en su riqueza, porque ellos la plata la tiene en Estados Unidos”, expresó Ortega.

“Vimos ahí a empresarios que eran voceros del gobierno de reconciliación y unidad nacional, recordemos bien al que era dirigente del Cosep, presidente del Cosep, con ese nos reuníamos, nos sentábamos, le daba a él la palabra, él hablaba y ahí un mensaje constructivo, pero bueno, desgraciadamente no tuvo la fortaleza de resistir la presión yanqui”, agregó el dictador.

El mandatario también pidió a los nicaragüenses recordar los momentos de las protestas que en el primer día dejaron al menos a tres personas fallecidas a manos de la Policía, entre ellos un agente de las fuerzas especiales.

“Yo nada más le recuerdo a todos los nicaragüenses, que piensen bien en Nicaragua, lo que era hace cinco años, a ver si se podía caminar por estas calles, a ver si se podía vivir con tranquilidad en las casas, todo el mundo estaba con terror y las muertes todos los días y los que ellos Asesinaban se los echaban al gobierno, a la policía, que estaba cuartelada que era la decisión que habíamos tomado”, finalizó Daniel Ortega.