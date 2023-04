“Nicaraguazul”, el homenaje de Carlos Mejía Godoy a los héroes de la rebelión de abril 2018

Este homenaje lo canta junto a su hermano Luis Enrique, a Jandir Rodríguez y Melissa Soto.

Una canción sin coro, pero con alma, así podríamos definir la oda que Carlos Mejía Godoy escribió a los caídos en la lucha cívica que inició en abril 2018 y a los que siguen luchando tanto dentro como fuera del país. Tardó cinco meses trabajando el tema Nicaraguazul, que interpreta junto a su hermano Luis Enrique, a Jandir Rodríguez y a Melissa Soto.

“Desde octubre del año pasado a mí me empezó a puyonear esa letra. Venía desde hace tiempo con ella sin escribir, únicamente en mi cabecita me venía gravitando y gravitando la Nicaraguazul, pues cuando empezaron los acontecimientos de la represión contra todo lo que tenía que ver con azul, que hasta le disparaban a las chimbombas, a los globos azules, cuando atacaban a la gente solo porque llevaban azul y blanco, yo pensaba cómo van borrar el azul del cielo, cómo van a borrar el azul del paisaje, cómo van a robar el azul del vuelo de los pájaros, del pecho del guardabarranco”, señaló.

Así que partiendo de que la dictadura no podía acabar con ese azul que inspiró a Rubén Darío y a Alfonso Cortés, en octubre de 2022 tomó lápiz y papel para hacer un listado de todas las cosas que tenían que ver con azul e incluso cosas que no están relacionadas con él.

“Usé el recurso de la sinestesia, que consiste en transportar un sentido al otro y un ejemplo de eso es la famosa bala de Salomón de la Selva que musicalizó magistralmente Ofilio Picón. El rocío es azul, el volcán es azul, es el aire azul, es la brisa, así fui haciendo un listado de elementos sueltos. Una pequeña retahíla todavía sin que fuese un verso”, recuerda.

Su hermano lo animó

Cuando tenía su retahíla se la envió a su hermano Luis Enrique, que siempre es la primera persona que conoce sus trabajos, y le dijo que le pusiera música.

“Él cuando recibe el verso me dice, hombre, esto está pijudo, está bueno, ¿va a ser un verso o cómo es esto?. Entonces yo le dije sí, es como una oda al azul, recordando las famosas Odas elementales de Pablo Neruda, que son unos versos muy verticales, no son versos de arte mayor sino de arte menor, de muy pocas sílabas”, resalta.

“Luis me animó y me dijo búscale música y me la mandas”, prosigue el cantautor que afirma que siempre que está estructurando una canción se plantea el tema del coro, porque ese es como el corazón de la canción, sin embargo, quiso trabajar diferente, como un fenómeno parecido a la Nicaragüita, que no tiene coro y “es como un solo coro, por decirlo así, lo que cambia es la letra. Tres textos con la misma música, pero va variando con el cambio de tono lo que llamamos le da un carácter de canon, hay un hay un estilo de música”, prosiguió.

Dice que la letra va cambiando y la música va modulando y eso te permite, a la hora de plantearte un arreglo, estructurarlo de tal manera que van interviniendo varias voces, como yo lo he hecho con Los de Palacagüina en mil ocasiones, pues “yo trato de siempre de luchar contra el protagonismo y aunque yo soy el creador del grupo, por decirlo así, no me apropio yo de la canción sino que la comparto y la reparto”.

Colaboraciones

Recuerda que cuando su hermano y un amigo músico muy allegado escucharon la melodía la aplaudieron y su amigo le dijo que había que grabarla, pero él y Luis Enrique ya habían decidido que no interviniera en el trabajo ningún músico que estuviera dentro de Nicaragua.

Así fue como empezaron a trabajar él desde California, su hermano Luis Enrique en Costa Rica y Jandir Rodríguez en Guatemala. Los arreglos son de un costarricense que califica como excelente.

“Como escucharás en la canción, yo empiezo con una especie de balada tranquila, Luis también entra con esa misma tónica, después viene una cosa linda que es el interludio, una experiencia sonora donde se combina el pop rock con el swing del jazz, ahí la orquesta va creciendo y una parte clásica se convierte en rock, El rock en jazz y de repente suena una big band y te dijo que si no es por la solidaridad de amigos músicos de Costa Rica, California y del mundo, no hubiéramos tenido dinero para hacer esto, porque lo hicimos con las uñas, son más de 40 instrumentos musicales”, dijo a 100% Noticias.

Carlos Mejía Godoy también compartió su satisfacción por haber cerrado la canción con marimba y resaltó el aporte de la intérprete Melissa Soto, como voz femenina.

Contó que tuvo mucho apoyo incluso de ganadores de Grammy en todo el proceso, así como de Joaquín Mimbrero, en la edición del video, la orquesta Big Band Nicaragua, Máster Tracy, Massachussets Studium y Culturas indómitas.