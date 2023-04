Gremio de periodistas exigen justicia por asesinato de Angel Gahona hace 5 años en Nicaragua

"Seguimos reclamando justicia. ¡Ángel Gahona presente!", expreso el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) demandó este viernes justicia por la muerte del periodista Ángel Gahona, asesinado de un disparo hace 5 años cuando cubría a unas manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega.

"El 21 de abril de 2018 a las 18:35 hora local, cuando cayó asesinado en (la ciudad de) Bluefields (en el Caribe sur de Nicaragua) el periodista Ángel Gahona, también murió el noticiero El Meridiano" que él dirigía, indicó el PCIN, integrado entre otros por periodistas nicaragüenses en el exilio.

"Seguimos reclamando justicia. ¡Ángel Gahona presente!", agregó el PCIN, en una declaración.

El periodista Gahona tenía 42 años y era director del noticiero El Meridiano cuando fue asesinado el 21 de abril de 2018, tres días después de que estallaran las protestas contra el Gobierno de Ortega, que provocaron una crisis que dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales.

El periodista fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando transmitía en directo unas maniobras de la Policía nicaragüense para enfrentarse a una manifestación que era parte de las protestas contra el Ejecutivo.

La Justicia nicaragüense condenó por ese caso a dos jóvenes afrodescendientes, a 23 y 12 años y medio de prisión, fallo que fue rechazado por la familia, que culpa a la Policía. Los jóvenes fueron amnistiados a mediados de 2019.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LA VIUDA

La periodista Migueliuth Sandoval, viuda del reportero asesinado y que se asiló en Estados Unidos junto con su hija ante las amenazas que recibió de parte de policías y seguidores sandinistas, publicó un emotivo mensaje para recordar a Gahona.

"No he dejado quererte y amarte un solo día de mi vida. En mi mente permanece tu sonrisa inigualable. Mis estados de ánimos cambian de un momento a otro y llorar se me ha vuelto algo más que normal y rutinario en mi día a día. Hablar de ti, de cómo eras, lo que hacías y a qué te dedicabas, me rectifica que eres irreemplazable", escribió en sus redes sociales.

"Acá se te extraña muchísimo, mi amor. Trato de ser fuerte día a día, pero ese vacío y esa soledad que has dejado, a cada momento estremece mi corazón en donde muchas veces me he sentido perdida, frágil y sola en este país", continuó Sandoval.

"Nunca pensé perderte y peor de esa manera en plena cobertura periodística ese 21 de abril del 2018. Se cumplen 5 años y te lloro como el primer día", prosiguió.

"Amandita (la hija de ambos) y yo no te olvidamos. Siempre vemos tus fotografías y la familia feliz que conformábamos. Amy tiene recuerdos memorables que perdurarán porque fuiste el mejor papá del mundo", agregó.

La periodista dijo que la lucha que se ha planteado es que su hija sea profesional y "llenarla de amor, porque merece ser feliz".

En su escrito también confesó que ha sufrido "momentos críticos": "me he sentido perdida, y solo deseara tu pecho y brazos porque siempre fueron mi refugio y eso me duele mucho el saber que me toca luchar y salir adelante (sin él)".

"Sigo paso a paso cada consejo que me diste. Guardo cada palabra, sentimientos y actos de amor que me expresaste, así como tus pertenencias favoritas", afirmó.

En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.