Régimen cancela otras tres universidades privadas en Nicaragua

El Ministerio de Gobernación (Migob), ilegalizó otras tres universidades privadas este lunes, al cancelarle sus personerías jurídicas. La resolución del acuerdo ministerial fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Las universidades canceladas por el régimen a través del Migob son: Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic). En lo que va del año, suman ya ocho las universidades ilegalizadas.

En los motivos de la cancelación de la las universidades, el Ministerio de Gobernación, institución utilizada por el régimen para ilegalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) consideradas de oposición, acusó a las universidades canceladas no cumplieron con los requisitos de matrículas, tiene ofertas de carreras no autorizadas y supuestamente falsearon información ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).

La Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet) fue inscrita como organismo sin fines de lucro (OSFL) el 26 de agosto de 1999. Según el acuerdo ministerial de cancelación, el CNEA determinó que “Unimet no cumple con los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente”.

En el caso de la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN), que fue inscrita como Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) el 13 de febrero de 2001, el Migob señala que entre la lista de incumplimientos que se citan para su cancelación se menciona que la UNN no cuenta con los planes de estudio con el mínimo de exigencias del CNU y el CNEA; no ha desarrollado planes de investigación; no cuenta con la infraestructura necesaria para el aprendizaje, entre otros.

Sobre la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), que fue inscrita como OSFL el 14 de febrero de 2011, y según el CNU, “no cuenta con planes de estudios adecuados”, además que “los diseños curriculares no están aprobados por el CNU, no cuenta con soporte tecnológico para atender la oferta en línea y a distancia”, entre otros.

Desde inicios del año 2022, suman 15 las universidades ilegalizadas por la dictadura de Daniel Ortega, a quienes les han cancelado la personería jurídica, bajo el argumento de incumplir con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación.

Las universidades ilegalizadas, pasaron a manos del régimen, quien ahora controla la oferta académica de los universitarios.