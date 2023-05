Cristian, un repartidor de comida rápida que pide ayuda para reparar sus prótesis y volver a trabajar

Desde hace cinco años perdió parte de sus dos piernas tras un accidente de tránsito trabajando como conductor de un bus. Volvió a caminar con ayuda de sus prótesis y trabajó como repartidor hasta que el desgaste de las mismas se lo impidió

En mayo de 2018, un accidente de tránsito hizo que Cristian Guardado, ahora de 35 años, perdiera parte de sus dos piernas. Ambas le fueron amputadas luego que el bus para el que trabajaba como conductor se estrellara de frente contra un furgón que viajaba en sentido contrario.

Cristian sobrevivió a este fatídico momento, dice que ahora tiene dos hijos por quien luchar y sacar adelante: de 10 años y un hijo de 6 años, trabajaba como repartidor de una empresa de pedidos delivery en León.

Sin embargo, el deterioro de sus prótesis lo ha obligado a hacer una pausa en su trabajo y está solicitando ayuda para costear la reparación que tiene un valor superior a los 4 mil 500 dólares.

“Yo estoy pidiendo ayuda para comprar mis prótesis y seguir trabajando”, relató a 100%Noticias este joven leonés y padre de familia.

LEER MÁS: Managua con atraso de circulación de buses a cuatro días de anunciarse una nueva flota de 150 unidades rusas

“Sin mis prótesis no tengo chance de hacer absolutamente nada y mi deseo es trabajar porque soy el sostén de mi hogar”, insiste.

Explica que sus prótesis tienen cinco años de uso y ya dieron su vida útil. “Ya están dañadas muchas piezas y lamentablemente al tener ese problema mis piernas han sufrido contracturas musculares”, cuenta Cristian que en una de sus piernas tiene un desgarre muscular y además tiene inflamación en sus tendones.

“Tengo que cambiar mis prótesis porque ya no me quedan y lo que me puede traer es repercusiones porque tengo mis muñones más delgados y si no las cambio me pueden dañar mi columna y quizás hasta no podría caminar”, lamentó Cristian.

Campaña

A casi un año de haber perdido sus piernas en el accidente, Cristian ideó la forma de adaptarse y recuerda que para 2019 expuso su caso en las redes sociales solicitando un par de prótesis, su grito de auxilio caló en los usuarios de Facebook y la ayuda llegó.

Nuevamente, Cristian recurre a la generosidad de las personas que deseen apoyarlo para volver a trabajar y llevar el alimento a sus hijos, se grabó asimismo en un nuevo video solicitando ayuda y dice que ya varias personas se han sumado a su campaña.

Si desea hacer llegar su aporte económico a Cristian Guardado puede contactarlo directamente al número telefónico 505 5734-6152.