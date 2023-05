Gabriel Cuadra Hollman, el niño que supuestamente no caminaría y se convirtió en atleta

Gabriel Cuadra ingresó al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense como el primer atleta paralímpico en lograrlo

Gabriel Cuadra Holmann ingresó al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, por su exitosa carrera como atleta, durante la cual impuso un récord continental en 800 metros, pese a que los pronósticos médicos apuntaban a que no iba a caminar ni a hablar.

Hoy, a sus 30 años, Gabriel mira hacia el pasado y es consciente de los años de terapia y esfuerzo para alcanzar estas metas, por ello, agradece a su familia, especialmente a su mamá, que nunca se dio por vencida y sin ella hubiese sido difícil lograrlo.

“Uno de pequeño comienza a ver que hay cosas diferentes. Aunque yo nunca me sentí diferente, siempre veía que me costaba realizar más las cosas, escribir me costaba más, pero poco a poco me fui dando cuenta de que yo podía lograr muchas cosas”, señala este joven que es tenaz y muy disciplinado.

Gabriel Cuadra Holmann, producto de una negligencia médica presenta Parálisis Cerebral y recuerda que los pronósticos médicos eran reservados: “los doctores dicen que en esos casos todo es incierto y todo lo era, en mi caso, le dijeron a mi mamá que no iba a caminar, que no iba a hablar ni a tragar, y que no sabían si me iba a valer por mí mismo, con todo esto no quiero decir que el diagnóstico haya sido errado, sino que gracias a terapias y a mi mamá y al esfuerzo de muchas personas, hoy soy lo que soy”.

Él asegura que es independiente en su día a día, ha estudiado, trabaja, da conferencias motivacionales, ha sido atleta y hasta conduce un carro.

Su llegada al atletismo

Gabriel ha dicho en algunas entrevistas, que antes del atletismo practicó béisbol y fútbol, porque los médicos le dijeron a su madre que los deportes y cualquier actividad que le permitiera socializar serían importantes para su desarrollo.

“Yo llegué al atletismo por mi hermana Kathi. Fui a una competencia de ella y me vio un señor que se llama Dionisio Zeledón y me invitó a las competencias de discapacitados que eran en una semana. Después, el entrenador de mi hermana, Sergio Pupo, me invitó a formar parte de su grupo y ahí fui empezando a entrenar con amigos de mi hermana y con todo el grupo que se llama Academia de Alto Rendimiento”, recuerda Cuadra, quien en ese momento tenía 15 años.

Confiesa que en ese momento no tenía expectativas, pero el atletismo era una escapatoria para sus rutinas cargadas de terapias sicológicas y de clases, por lo que en esas dos horas de entrenamiento para él no importaba nada más que la pista.

“Tengo un récord continental en 800 metros de mi categoría que es Parálisis Cerebral, lo pude hacer gracias a un esfuerzo mío y de mi entrenador que siempre me apoyó. Siempre tuve un único entrenador, que es Sergio Pupo”, remarcó.

En cuanto a qué carrera marcó su vida, dijo que “hay varias, porque es muy difícil elegir una, pero dentro de las más importantes creo que sería la de 800 de mi primera olimpiada que fue cuando hice el primer récord continental. Después pudiera decir que fue el Panamericano de Toronto y yo creo que el mundial de Londres en el 2017. Esas competencias nunca se me van a olvidar, yo creo que hay muchas la verdad”.

Al Salón de la Fama

Cuadra Hollman fue atleta durante diez años y ahora se encuentra retirado. Entre los consejos que él brinda a las personas con discapacidad y a sus familias es que busquen las oportunidades, porque estas no llegan hasta donde uno está sentado.

Sobre su ingreso al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense como el primer atleta paralímpico, dijo: “Me siento contento, además de que de alguna manera es parte de mi historia, es un reconocimiento a mi esfuerzo, a mi disciplina de muchos años, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que han estado conmigo, a mi mamá, a mi entrenador y a mi familia”.

De manera especial agradeció a la Federación Paralímpica que lo propuso ante el Comité Olímpico para ser elegible y “a las muchas otras personas que me apoyaron a lo largo de los diez años de carrera, mi hermano, mi hermana, mi abuela, amigos, tíos, primos y algunas empresas que me dieron la mano cuando lo necesité”.

Sus otros trabajos

Con orgullo, dice “soy conferencista motivacional, brindo conferencias en organizaciones, empresas, colegios, hemos ido a varios lugares, como digo, nuestro lema es nosotros vamos donde nos llamen y nos inviten”.

Además, obtuvo títulos universitarios, es técnico en diseño gráfico y estudió un diplomado en marketing digital y otro en ventas, “sigo aprendiendo y sigo haciendo cosas que no solo son deportes”.

También es presentador del programa de televisión Rompiendo Barreras, que se transmite en VOSTV y que está sensibilizando a la población, contando historias de superación, de personas con discapacidad, “porque hay que trabajar mucho en el tema de inclusión, se está dando, pero se puede hacer más, porque todas las personas podemos lograr grandes cosas si nos proponemos y podemos ser miembros activos de una sociedad, hay que seguir peleando para que Nicaragua sea un país más inclusivo para que todos seamos tomados en cuenta”.

“Hay que seguir adelante, buscando los pequeños espacios que nos van dando, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte siendo disciplinados y demostrando que tenemos capacidades para poder desarrollarnos en el día a día. Quiero decirle a la población en general que le abran paso a la inclusión de las personas con discapacidad, denos la oportunidad de demostrar que somos capaces de aportar. Todos merecemos oportunidades”, concluyó este joven talentoso y disciplinado.