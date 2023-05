“Milú, transporte para mujeres”, el emprendimiento de una comunicadora nicaragüense

Desde 2010, Miriam Zepeda trabaja brindando servicios de transporte en Managua

Miriam Zepeda es su nombre de pila y legal, sin embargo, en redes sociales y en su faceta como emprendedora es conocida como “Milú”, una mujer que sin pensarlo dos veces empezó a trabajar brindando servicio de transporte privado, de la mano de su papá, hasta que pudo crear su empresa propia: “Milú, transporte para mujeres” en managua.

“Yo comencé a trabajar con mi papá en 2010. Él tenía un taxi y posteriormente logra obtener la primera oportunidad de trabajar con una empresa, en aquel entonces era la Nabisco Cristal. Una clienta que trabajaba ahí le dijo que necesitaban un servicio de transporte privado para la empresa y logró su primer contrato y posteriormente un ingeniero que trabajaba en esa misma compañía le hizo el puente para trabajar con la compañía cervecera”, recuerda Milú.

Sin embargo, su papá no se encontraba al ciento por ciento de salud y fue así que le pidió apoyo a ella para brindar los servicios de transporte.

“Ahí es donde nosotros entramos por primera vez a brindar servicio de traslado privados para empresas. Mi papá, por cuestiones de salud, comenzó a decirme ‘hija, yo me siento mal, no me siento bien de salud y necesito apoyo’. Había muchos viajes de madrugada y me pidió apoyo en ese momento”, señala.

Ella estudiaba comunicación en la universidad y estaba embarazada, pero se animó a trabajar junto a su esposo, apoyando a su padre.

Después de eso, el señor comenzó a delegarles más trabajo y en el año 2015 ella legalizó la empresa a su nombre y “consigo por primera vez contrato con Compañía Cervecera de Nicaragua y empecé a trabajar ya bajo mi nombre en el gremio de transporte”.

Expansión

Ya con la primera puerta abierta, Milú y su esposo empezaron a buscar más clientes de la empresa privada, “por una cuestión de que pagan mucho mejor”.

“Le dije a mi papá que yo quería hacer un servicio un poco más privado, pero la mayoría de organizaciones con las que trabajaba eran en pro de la mujer, entonces ahí es cuando yo miro un nicho de mercado que estaba bastante virgen y cuando empecé las mujeres me decían que se sentían más seguras trasladándose con nosotros que en un taxi normal, pues había una cara femenina, pero permitían que mi papá o mi esposo les brindaran servicios”, resalta.

En ese entonces, ella tenía como objetivo laboral las empresas y organizaciones privadas, pero tras la crisis del 2018 varios clientes cerraron y se fueron, así que tuvieron que implementar un plan B.

“En ese momento yo comienzo a abrirme un poquito más al público, sin embargo, siempre respetando la parte como más privada, con una tarifa completamente diferenciada, porque nosotros brindamos como más exclusividad. Luego, vino la pandemia y volvemos a quedarnos así un poquito en el aire. Muchas empresas recortaron traslados en ese momento y ahí es cuando digo tenemos que buscar a otra opción, un nuevo servicio o algo que sea llamativo, algo que sea atractivo”, prosiguió Milú Zepeda

Recorridos escolares y universitarios

Ella recibió capacitaciones de negocios con al Red de Empresarias de Nicaragua y luego “en el año 2021 yo ya sabía que existía otras plataformas de mujeres, sin embargo, aunque había transporte para mujeres en Nicaragua yo todavía sentía que no está al 100% explotado y por primera vez ofrecí Milú, transporte para mujeres y tuvo una muy buena aceptación”.

“Nuestras tarifas no son iguales a las de otras plataformas, son un poquito más costosas, sin embargo somos un servicio más privado, solamente somos mujeres, somos 24/7 , trabajamos bajo reserva. Sin embargo, también empezamos a ofrecer servicios privados para universidad y recorridos para universitarias, recorrido para escuelas, nosotros actualmente tenemos un recorrido con estudiantes de la UAM y uno con niños de La Salle, tenemos clientas del Colegio Centro América y así es como nosotros nos hemos venido expandiendo”, recalca.

Milú asegura que las madres se sienten más seguras sabiendo que sus hijos viajan con ellas y señala que son un equipo pequeño, pero con sueños grandes.

“Te puedo decir que las chavalas están contentas, hacemos planificación semanal y ahí la llevamos pues luchándola, a veces hay días o semanas buenas y semanas que no nos sale nada, pero así es el negocio. Lo importante es que los clientes prefieren pagar un poquito más a cambio de su seguridad”, concluyó.

Milú transporte para mujeres les atiende en la línea 87662199.