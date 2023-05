Ordenan capturar a ex pareja de la joven que murió acuchillada por su hermano en Managua

El hombre aparentemente provocó el pleito en el que su ex pareja murió asesinada por su hermano, por defenderlo a él

El caso en el que una joven murió a manos de su hermano al parecer pica y se extiende, pues ahora el juez Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Sanarrusia, dictó la orden de aprehensión contra Ariel Ali Castrillo Mercado, ex pareja de la joven fallecida, pue supuestamente el pleito que terminó en tragedia lo provocó él.

Los hechos sucedieron este 15 de mayo, cuando Castrillo Mercado, de 28 años, estaba de visita en la casa de su ex pareja, Cristian Silva Paniagua, de 19 años, y agredió a su ex suegra y a su ex cuñada, porque supuestamente el perro de la casa había intentado morder a su hijo de 7 meses.

Según el relato de hechos que presentó la Fiscalía y que recoge el diario La Prensa, Castrillo reclamó con violencia a su ex suegra, Marina Paniagua, porque el perro de la casa había intentado morder a su hijo.

Está hospitalizado

El hombre tomó del cuello a la señora y la golpeó, fue en ese momento que una hija de ella intervino y fue agredida por el hombre con un cuchillo. Al ver la trifulca, Óscar Rugama Paniagua, salió a defender a su mamá y a su hermana menor y quiso desarmar a su ex cuñado, quien al verse en desventaja fue por otro cuchillo, el cual le quitó Rugama y cuando quiso clavarle la estocada, su hermana Cristian Pamela se interpuso y ella recibió la cuchillada mortal.

Óscar Rugama Paniagua está siendo procesado por el parricidio, pero la orden de captura contra Castrillo fue emitida por el judicial porque consideró que este debe ir al banquillo de los acusados por las agresiones contra la madre y hermana de su expareja, sin olvidar que también es señalado como el incitador de la trifulca con saldo mortal.

Como Castrillo resultó herido, está en el hospital Alemán Nicaragüense, donde se encuentra bajo vigilancia policial a espera del alta para enfrentar el proceso que se le avecina.