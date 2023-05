Monseñor Silvio Báez, recordó a la comunidad laica su compromiso de ser “discípulos” y dar testimonio

En su mensaje dominical, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, reflexionó este domingo acerca de la misión de laicos y sacerdotes en todas las facetas de la vida.

“Debemos comprometernos todos en hacer “discípulos”, es decir, hacer que con nuestro testimonio y nuestra predicación todos puedan conocer el camino de vida y de libertad propuesto por Jesús y sigan sus huellas” dijo Báez.

El Obispo profundizó su reflexión en el llamado que tienen los laicos de evangelizar “No sólo acercándonos a las personas individualmente, sino comprometernos activamente por impregnar con los valores del evangelio la cultura, las estructuras sociales y la vida política”.

“Los laicos deben anunciar y testimoniar el evangelio sobre todo a través de su compromiso en la vida social y política. Guiados por el Evangelio, los laicos tienen la misión de hacerse presente en la sociedad a través de su trabajo responsable y honesto, deben comprometerse en la organización de grupos y partidos políticos que no contradigan los grandes valores del evangelio, luchar activamente contra las injusticias, llevar adelante diálogos constructivos por el bien común, generar estrategias de lucha política y estar presentes en las estructuras sociales y de poder” agregó Monseñor Báez.

Leer más: Dictadura sandinista confiscó instalaciones de Fundación María Cavalleri

También se refirió a las funciones complementarias del clero de la iglesia católica: “En cambio, nosotros, los pastores, que somos la minoría y que estamos al servicio de los más importantes como es el pueblo de Dios. Nosotros los obispos, junto con los sacerdotes, tenemos la responsabilidad principal de exponer y transmitir la doctrina moral y social de la Iglesia. Los pastores de la Iglesia estamos llamados a formar las conciencias de las personas en su vida personal y en la vida política, ayudando a que todos perciban las exigencias del bien, del amor y de la justicia. Estamos llamados también a denunciar con valentía y claridad, a la luz del Evangelio, todo lo que se opone al plan de Dios y atenta contra la dignidad y la libertad de las personas. Este es nuestro modo de entrar a la vida política”.

El obispo agregó que la Iglesia, a través de su magisterio social expuesto sobre todo por los obispos, no deben casarse con ideologías políticas.

“Los pastores de la Iglesia no deben identificarse directamente con ningún grupo social o ideología política, ni mucho menos involucrarse en la elaboración de estrategias políticas partidarias. El compromiso evangelizador de los pastores en la vida política se sitúa en el ámbito del anuncio de los valores evangélicos con el fin de iluminar el corazón y purificar la razón de las personas y de los grupos” destacó en su mensaje.

Silvio Báez, invitó a la feligresía a recoger el fracaso y la tristeza y seguir “No debemos quedarnos rumiando los errores, no podemos estar empantanados en nuestras debilidades, no es posible vivir solo con la nostalgia de lo que creíamos que iba a ser, pero que no fue, no es sano vivir lamentándonos y culpándonos. Hay que caminar otra vez. Hay que volver a Galilea, hay que volver al principio de todo, hay que comenzar otra vez. Siempre que emprendamos el camino otra vez, allí estará Jesús esperándonos para darnos su fuerza para volver a empezar” concluyó.