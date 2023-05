Continúa la represión de la dictadura sandinista en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. Otro sacerdote fue secuestrado este fin de semana

El sacerdote Eugenio Pastor Rodríguez Benavides de la parroquia Divina Providencia, de Jalapa, Nueva Segovia, fue secuestrado la noche de ayer sábado 20 de mayo.

Rodríguez, se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote” confirmaron fuentes cercanas al párroco.

El religioso se trasladó el fin de semana a San Juan de Río Coco, para celebrar los 25 años de sacerdocio del padre Julio Norori, pero no regresó a la casa cural, lo que alarmó a la feligresía.

“Nos preocupamos porque no regresó a la parroquia. El padre Pastor es uno de los más preparados de la diócesis, siempre había orado por monseñor Rolando Álvarez” comentó la fuente en condición de anonimato.

Leer más: Régimen en Nicaragua cierra un orfanato de niños y adolescentes y decomisa sus bienes

El presbítero transmitía sus misas a través de la página de Facebook de la parroquia. El religioso hizo su última transmisión el viernes 19 de mayo.

En redes sociales circula un video donde un sacerdote de la zona de Jalapa desde el púlpito se refiere a la la desaparición del religioso “hermanos pedimos sus oraciones por nosotros siempre. No sabemos del padre Pastor desde ayer por la tarde. Por favor no especulen, si no saben nada no afirmen lo que no sabemos” dijo el sacerdote. La Diócesis de Estelí no ha informado sobre el paradero del religioso.

Del 2018 a 2023, al menos 21 religiosos entre sacerdotes, seminaristas y obispos han sido perseguidos, despojados de su ciudadanía, exiliados o encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega.

En el infiernillo del Sistema Penitenciario en Tipitapa, permanece encerrado Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel.

En la última entrega del informe Nicaragua: Una Iglesia Perseguida, la investigadora Martha Patricia Molina, da cuenta de al menos 529 ataques en contra de la iglesia católica en los últimos cinco años.