Dictadura congela cuentas de la Iglesia Católica para obligar el cierre de templos por asfixia económica

La dictadura recurrió a esta estrategia de ahogo económico para obligar al cierre de templos, pues párrocos no podrían pagar ni los servicios básicos

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron cerrar y congelar las cuentas bancarias de varias Diócesis de la iglesia católica en Nicaragua. La abogada Martha Patricia Molina, confirmó a 100% Noticias el congelamiento de cuentas y condenó este acto de la dictadura que tiene como objetivo asfixiar económicamente a las iglesias y obligar su cierre.

La Doctora Molina en declaraciones a 100% Noticias aseguró que "están asfixiandola ecónomicamente" a la iglesia católica y llamó al régimen Ortega-Murillo a que "revierta esta actitud arbitraria, ilegal y temeraria".

"Este es el momento en que los laicos católicos debemos de intensificar más nuestras oraciones y cooperar económicamente con nuestras iglesias para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras y administrativas" urgió Molina a los fieles católicos en Nicaragua.

100% Noticias conoció, que el cardenal Leopoldo Brenes, intentó entrar a las cuentas desde anoche y no ha podido, según indicaron las fuentes eclesiásticas.

Con esta actitud, la arremetida contra la iglesia católica por parte de la dictadura alcanza ribetes insospechados, pues prácticamente está optando por asfixiar a la institución religiosa de manera económica, con cuentas congeladas no pueden pagar agua, luz, telefonía de todas las parroquias de todo el país.

Lea más:“La iglesia es la única institución que no han podido ni podrán destruir” los Ortega Murillo, dice obispo hondureño

Otras fuentes consultadas confirmaron el cierre de las cuentas de las Diócesis de Matagalpa y Estelí que son las diócesis que administra Monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel por la dictadura y despojado de su nacionalidad.

Quieren obligar a cerrar templos

Bajo la etiqueta de Urgente circuló en círculos de religiosos este mensaje: “Dictadura CONGELA CUENTAS bancarias de la Arquidiócesis de Managua y resto de Diócesis en el país. Todas las parroquias se han quedado sin fondos y sin poder acceder a sus cuentas, reveló una fuente segura ligada a la iglesia. ¿El objetivo? Que se CIERREN los templos”.

A inicios de esta semana, un sacerdote de la diócesis de Jinotega recibió amenazas directas por parte de oficiales de policía que le adelantaron que iban a congelar sus cuentas, pero al parecer hacían referencia a esta nueva anomalía sin precedentes.

“Es lo más catastrófico que le puede pasar a la iglesia, no van a tener para pagar agua,la luz. De por sí ya no hay ayuda internacional, y lo que se sobrevive es con la ayuda de la gente. Le estarían dando muerte a todas las instituciones. Eso sería muy grave”, dijo un sacerdote que no reveló su identidad.

Siga leyendo: Policía sandinista detiene a sacerdote Jaime Iván Montesinos de Sébaco, Matagalpa, le imputan traición a la patria

"Todo el dinero de nuestro seguro sacerdotal que cada sacerdote tiene que dar anualmente $300 dólares (150 de parte de la parroquia y $150 cada sacerdote). Se lo robaron”, comentó otro sacerdote consultado.

Este jueves, monseñor José Antonio Canales, del Secretariado del Episcopado de América Central (Sedac), y obispo de Danlí, en Honduras, aseguró que la iglesia católica es la única institución que la dictadura no había podido destruir, sin embargo, con esta asfixia económica, el futuro de la labor pastoral es incierto.