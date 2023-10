Edith Pineda, Directora de Despacho 505: "Me da muchísimo orgullo decir que somos parte de esa generación que le pone cara a la dictadura"

Edith Pineda, periodista nicaragüense exiliada en España, se refirió a los ataques del régimen de Daniel Ortega en contra de la libertad de prensa en Nicaragua.

“Daniel Ortega es el mejor aprendiz de los tiranos y ha sido un asesino criminal”, denunció la periodista Edith Pineda, en la Feria del Libro de Madrid y Centroamérica Cuenta.

“Nos lo hizo saber en 2018 cuando salimos a cubrir las protestas, la policía y los paramilitares que ellos mismos armaron tiraron a matar y mataron a uno de nuestros colegas en Bluefields, cuando hacía una transmisión en vivo”, dijo Edith, recordando el asesinato del periodista Ángel Gahona, en caribe sur del país.

La periodista Edith Pineda es la directora de Despacho 505, medio aliado de 100% Noticias, quien participó en el foro Libertad de expresión y autoritarismo en Centroamérica y Cuba.

“Es un proceso de desmantelamiento de la democracia y de la supresión de libertades brutal, violento, rápido, solo han transcurrido cuatro años”, denunció Pineda en el espacio que fue transmitido por redes sociales.

La periodista, narró los inicios de su exitosa plataforma de noticias, la cual fue creada con la asistencia de un tutorial en Youtube en la plataforma de Wordpress y que hoy ha servido para informar sobre el acontecer nacional.

“(Despacho 505) nació como una reacción al encarcelamiento de nuestros primeros colegas en Nicaragua, Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, después de un asalto en el canal de 100% Noticias”, rememoró.

“Despacho 505 era una plataforma. No sabíamos si íbamos a durar una semana, un mes o seis meses, pero gracias a Dios y con mucho sacrificio, está hoy aquí cuatro años después con una redacción de 12 personas. Comenzamos cuatro exiliados aquí en España y somos parte de esa trinchera que la dictadura no ha podido derribar pero sí maltratar”, compartió durante su intervención.

Periodismo en resistencia

Edith Pineda, también dijo que el periodismo nicaragüense a pesar de los embates del régimen de Ortega sigue resistiendo ante la censura impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

“Es un gremio muy maltratado, hay un esfuerzo gigante, un momento muy duro, porque se ha debido enfrentar a la precariedad del exilio, de salir con una maleta o sin maleta a la nada, sin nadie que te reciba”, destacó la directora del medio.

“Tenemos mucho compromiso y me da muchísimo orgullo decir que somos parte de esa generación que le pone cara a la dictadura y que le estorba a la dictadura. Hemos demostrado que la prensa libre y el compromiso no se compra, porque no hemos abandonado la profesión”, afirmó Pineda, quien dirige la plataforma.

Pineda señala que desde el periodismo en resistencia se documenta la historia de Nicaragua, al recordar a la pareja dictatorial como han destruido al país desde los años de 1980, cuando Ortega llegó al poder por la vía de las armas.

“Estamos contando el capítulo trágico del país que está en poder de una pareja de dictadores sanguinarios. La revolución (de 1979) que algunos recuerdan, fue un momento que Daniel Ortega destruyó desde el mismo día en que llegó por primera vez al poder (1980) y desgraciadamente, la joven democracia que se había construido con la transición, cayó en manos de él y la comenzó a destruir en el 2007”, recordó Edith Pineda.

Decenas de periodistas nicaragüenses se refugiaron en el exilio en busca de un lugar seguro para seguir trabajando. Costa Rica, Estados Unidos y España, son algunas de las naciones que protegen a comunicadores sociales que huyeron para salvaguardar sus vidas y libertad.

En el foro Libertad de expresión y autoritarismo en Centroamérica y Cuba, también participaron la periodista guatemalteca exiliada Quimy De León y el periodista cubano, también exiliado, Abraham Jiménez. Los tres profesionales de la comunicación social, hablaron del asedio estatal que los obligó a huir a otros países.