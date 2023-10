Denuncian a funcionarios de SIBOIF encargados de perseguir a iglesia católica de Nicaragua

La abogada Martha Patricia Molina, investigadora y aurora de “Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?, denunció en sus redes sociales a los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), quienes ordenaron congelar las cuentas de la Iglesia Católica de Nicaragua.

Martha Patricia enumeró a cada uno de los funcionarios de la SIBOIF, así como el salario que devengan mensual.

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), quien gana mensual la cantidad de C$655,295.75 (18,294.13 dólares), denunció la abogada.

Reyes Ramírez está sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por plegarse a las órdenes del dictador Daniel Ortega.

Magaly María Sáenz Ulloa, es Gerente del Banco Central de Nicaragua y directora suplente de la entidad financiera, denunció Molina.

Luis Ángel Montenegro, Superintendente de Bancos, gana un salario mensual de C$535,526.00 (14,950.47 dólares), indica la abogada.

Luis Ángel “es uno de los más férreos defensores del régimen. Fue presidente de la Contraloría General de la República (CGR) y en ese rol se declaró incompetente para investigar al difunto Roberto Rivas , quien era presidente del Consejo Supremo Electoral.

“Si gana 60 mil dólares y si tiene otros negocios, no nos compete. No hemos hecho ninguna evaluación, nadie ha llegado a la Contraloría a ver su declaración. Si uno la pide, uno actúa de acuerdo con la Ley; y si el dueño de la declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo por qué andar especulando si gana 60 mil y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención”, declaró en mayo de 2019 Montenegro al diario La Prensa.

Marta Mayela Díaz Ortiz, ostenta el cargo de Vice Superintendente de Bancos y Director Suplente, denuncia Molina.

Entre los funcionarios que persiguen a la Iglesia Católica en Nicaragua están Silvio Moisés Casco Marenco, quien funge como Director en la SIBOIF.

También están Fausto Reyes Báez, con el cargo de Director; Rafael Ángel Avallán Rivas, Secretario del Consejo Directivo de SIBOIF.

Otros funcionarios de la SIBOIF que ordenaron congelar las cuentas bancarias de la Iglesia son Ervin Antonio Vargas Pérez “Director: vinculado a los oscuros negocios de Caruna y Bancorp, de la familia Ortega-Murillo”, denunció Martha Molina.

También está Roberto Anduray López, Director de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos de la SIBOIF, denunció la abogada e investigadora.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron cerrar y congelar las cuentas bancarias de varias Diócesis de la iglesia católica en Nicaragua. La abogada Martha Patricia Molina, confirmó a 100% Noticias el congelamiento de cuentas y condenó este acto de la dictadura que tiene como objetivo asfixiar económicamente a las iglesias y obligar su cierre.

La Doctora Molina en declaraciones a 100% Noticias aseguró que "están asfixiandola ecónomicamente" a la iglesia católica y llamó al régimen Ortega-Murillo a que "revierta esta actitud arbitraria, ilegal y temeraria".

"Este es el momento en que los laicos católicos debemos de intensificar más nuestras oraciones y cooperar económicamente con nuestras iglesias para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras y administrativas" urgió Molina a los fieles católicos en Nicaragua.