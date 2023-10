La nicaragüense Raquel Rodríguez Lacayo y el hondureño Suamy Bermúdez fueron los dos médicos que se encargaron de atender el inesperado parto de la joven madre Abigail, de 17 años, quien dio a luz a una niña en el vuelo TA-450 de la aerolínea Avianca que cubre la ruta Managua-Miami.

100% Noticias entrevistó a la médico y especialista en dermatología, Raquel Rodríguez Lacayo, quién narró cómo lograron salvar la vida de madre e hija.

Rodríguez cuenta que se dirigía a un congreso médico a Brasil, pero no logró encontrar un vuelo directo a su destino, por lo cual se vio obligada a hacer escala en Miami, para luego dirigirse a Brasil.

“Yo iba para un congreso en Brasil, no iba a tomar ni esa ruta, ni esa aerolínea. Entonces cuando yo iba en el vuelo, me levanto al sanitario. Cuando llego una persona estaba dentro del servicio, entonces yo me quedo en la última hilera del avión, pero comienzo a escuchar unos quejidos y una persona que le está hablando a alguien, entonces vuelvo a ver y miro que la muchacha se estaba quejando y pregunto ¿está embarazada?, ¿tiene dolores de parto? y me dice la tía que viajaba con ella, sí, ella está embarazada y tiene dolores. Entonces veo que le habían bajado el zipper, pero cuando yo la miro se está quejando y se está retorciendo de dolor”, narra Rodríguez.

Inmediatamente Rodríguez toma la iniciativa de sacar a la joven del baño y pedir a las aeromozas unas sábanas para recostar a Abigail en el piso, y alertar “estamos en un parto, es una emergencia”.

LEER MÁS: Nicaragüense da a luz en pleno vuelo de la ruta Managua a Miami, el avión tuvo que ser desviado

La médico explicó que no sentía miedo, que su deber le demandaba socorrer a la madre y asistir el parto.

“Cuando le bajo el pantalón miró que tenía prolapsado el cordón, o sea, el cordón de la bebé estaba de fuera. Entonces yo le digo, esto es un parto, es una emergencia, vamos a comenzar a atender el parto porque esto es una urgencia médica, le digo a la aeromoza que por favor, necesito que me pases una colcha porque tengo que acostar a la muchachita, la acuesto, le quitó toda la ropa. En ese momento yo no estaba pensando en nada”.

Según la médico, cuando recuesta a la joven, observa que la bebé no viene de cabeza, por lo cual la situación se complica. A esto se suma que era un embarazo de siete meses.

“Cuando yo meto la mano en la vagina de la muchacha encuentro un pie, digo ahla, viene podálico, los aeromozos ya me habían pasado guantes de plástico de los que usan en la cocina porque no había nada, entonces me puse a esperar. La muchacha comenzó a empujar, comencé a darle las indicaciones de cómo debía de pujar porque ella pujaba mal porque es primeriza”.

En minutos, el personal del avión informó a los viajeros que había una emergencia, al mismo tiempo que preguntaron si había algún otro médico.

“Yo no les había dicho en ese momento que yo era médico. Yo solo le dije pasame las cosas y ya está. Entonces se acercó un doctor hondureño llamado Suamy Bermúdez de La Ceiba en Honduras y me dice usted es doctor, sí soy doctora y digo el niño viene podálico, dice, puedo ver; claro doctor. Le dan un par de guantes y comenzamos, el terminó el parto, comienza a sacar los piecitos de la niña”, cuenta.

Rodríguez confiesa que el nacimiento podálico es el parto más difícil porque por lo general se practica cesárea.

A pesar de las dificultades, los médicos lograron sacar a la bebé. Sin embargo, en los primeros segundos la recién nacida aparentemente no tenía signos vitales.

“Cuando la niña sale estaba completamente flácida y estaba cianiótica, o sea, estaba moradita por el sufrimiento de todo el tiempo que la muchachita venía aguantando el dolor y las contracciones, cuando el doctor saca a la niña, la niña se queda pegada del cuello umbilical. Esa fue la parte más difícil, el doctor tuvo que buscar cómo con maniobras sacar la cabecita”, explica.

Respiración boca a boca

A 10.000 metros de alturas, cuando la bebé logra salir y no muestra signos vitales, en ese momento los médicos no se rindieron, inmediatamente la médico Raquel opta por darle respiración boca a boca porque no tenían los instrumentos médicos necesarios para comprobar que la niña estaba viva.

“Me pasan a la bebé a mí y la bebé estaba completamente flácida, parecía que no tenía signos vitales, no podíamos saber porque no había estetoscopio, no había absolutamente nada, no habían condiciones, entonces yo comienzo a darle respiración boca a boca a la niña. En ese momento el doctor comienza a darle los masajes mientras yo estoy dándole respiración (...) la niña no lloraba y sigo porque no podemos cansarnos, tenemos que buscar cómo resucitar cuando en un momento yo miro a la niña, que ella mueve todo el pecho; le digo está viva, ya estaba feliz porque la niña estaba viva, entonces más o menos como a los aproximadamente entre el tercero y el quinto minuto la niña hace un pequeño sollozo, pero todavía no había recobrado color”.

Cuando logran que la niña recupera el color, el médico Suamy asistió a la madre porque tenían que sacarle la placenta y cortar el cordón umbilical, pero no podía hacerlo hasta que la menor estuviera recuperada.

“Cuando la niña estaba rosadita y estaba respirando por sí sola y haciendo movimientos con su boquita, teníamos que separar la placenta. El doctor pide que por favor pasen algo para amarrar el cordón para separarla de la mamá. Al final alguien nos pasó una cola de pelo y se amarró el cordón y pasaron un cuchillo descartable con el que cortaron el cordón”, cuenta.

Tormenta en Cancún, México

Tras asistir a madre e hija, ambas requieren asistencia médica por lo cual el avión tuvo que descender en el aeropuerto de Cancún en México.

“Había dos aeropuertos, el de Cancún y el de Miami, Cancún estaba a 40 minutos y en los Estados Unidos era más de una hora, dijimos no, Cancún es lo más cerca. Entonces nos desviamos a Cancún y ahí había una tormenta, pero gracias a Dios logramos salvar a la mamá y a la niña”.

Un milagro

Al analizar los sucesos, la médico nicaragüense asegura que la niña es un milagro de Dios y que tiene planes y propósitos para ella.

“Verdaderamente es un milagro. Yo soy cristina católica, me puse a pensar en todas las cosas que sucedieron en este vuelo, toditas las cosas las dispuso, el Señor, porque yo no me iba a ir por esa línea y todo cambió, luego levantarme al baño en ese momento, Dios puso todas las condiciones para que tanto la mamá con la niña recibieron la ayuda que necesitaban”.

Agrega “El Señor tiene algo especial a esa niña, porque ¿cómo es posible que habíamos cuatro médicos?. Le cuento no éramos dos, habíamos cuatro, pero los que atendimos el parto fuimos dos, y las otras dos nos ayudaron, una después del parto dio masaje a la muchacha para contraer el útero y dejara de sangrar y la otra doctora ayudó al médico a sacar la placenta o sea que es un milagro cuatro doctores en un vuelo imagínense”, revela Rodríguez Lacayo, quien no sale del asombro.

La médico Raquel Rodríguez Lacayo es oriunda de Granada, Nicaragua, su especialidad es dermatología. Mientras que Suamy Bermúdez es oriundo de La Ceiba, Honduras.

La joven que dio a luz, también es de origen nicaragüense es identificada como Abigail, viajaba a Estados Unidos a través del parole humanitario. Cuando abordó el avión el pasado 25 de mayo su bebé tenía 7 meses de gestación, por lo cual fue un parto prematuro.

Aunque la madre aún no decide qué nombre llevará la niña, algunos familiares de la menor proponen que lleve los nombres de los médicos que le salvaron la vida “Suami Raquel”, para que cuando le pregunten por su nombre cuente cómo ocurrió su nacimiento.