Obispo hondureño: en Nicaragua nada sorprende, hasta podrían acusar al Papa de "lavado de dinero"

08:00 AM

Monseñor José Antonio Canales, del Secretariado del Episcopado de América Central (Sedac), y obispo de Danlí, en Honduras, asegura que en Nicaragua nada puede sorprender ya y que incluso hasta pueden decir que el Papa Francisco está involucrado en el delito de “lavado de dinero” que le imputan a la iglesia católica. También afirma que cómo pueden acusar a la iglesia personas indecentes y sin moral.

“Estas personas que gobiernan ilegalmente Nicaragua están en una dura persecución contra todas las instituciones y los organismos que les enfrentan o que ellos piensan que tarde o temprano los pueden enfrentar, entonces cada día estas personas sorprenden a la comunidad internacional. La idea es aislar al país de todas las instituciones que tienen repercusión internacional”, compartió.

Según monseñor, ahora resulta que están requiriendo de honradez, de honestidad a la iglesia católica “el gobierno nicaragüense que no tienen la estatura moral para reclamar decencia, en un país donde el gobierno es indecente”.

También compartió que en cualquier parte del mundo la doctrina social de la iglesia es “que debemos ser como institución luz en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de corrupción, la iglesia debe ser ejemplo de transparencia y eso está en sus raíces más profundas para la iglesia, entonces no deja de sorprender que justamente después de tanta persecución, de tanto encarcelamiento y de tantas formas de asedio a la iglesia en todos los aspectos ahora aparezca que quieren investigar la forma en que se han manejado sus fondos”.

“Ya de Nicaragua nada nos puede sorprender, pueden incluso decir que el papa está involucrado. Uno está aquí afuera y dice Dios mío, cuál es la otra sorpresa, entonces tristemente nada es creíble, sobre todo lo que venga del gobierno, desde las instituciones del Estado. Se perdió la independencia de los poderes”, prosiguió.

Monseñor Canales asegura que no ha podido comunicarse con el cardenal Leopoldo Brenes y que solo ha leído las declaraciones en las que dice que está listo y dispuesto a dar las explicaciones necesarias que haya que hacer.

Sobre el señalamiento de que encontraron en las diócesis cientos de miles de dólares él dijo, riéndose: “la iglesia nicaragüense, como la hondureña, y la iglesia católica en el tercer mundo tenemos dos maneras de subsistir, porque realmente la iglesia subsiste en estos países del tercer mundo. Vivimos de lo que la gente da en las misas, en la colecta que se pasa, la iglesia católica en general no es una institución que exige el diezmo a sus feligreses como otras corrientes cristianas, entonces no ajusta para edificar templos, edificios de la iglesia, no tengo ninguna duda de que Nicaragua le pase igual que Honduras tenemos que recurrir a organismos internacionales de ayuda a la iglesia que están en el mundo en el primer mundo”.

Instituciones sin credibilidad

Monseñor Canales pide que Nicaragua explique en qué consiste ese caso de lavado de dinero y asegura que no cree que el Papa Francisco vaya a pedir a sacerdotes y a obispos que se vayan de Nicaragua, para evitar cualquier encarcelamiento-

“La iglesia de Nicaragua lo que menos necesita ahora es que la abandonen sus pastores. Dudo mucho que el Papa vaya a decir que un obispo salga, que un sacerdote salga, porque estamos formados para vivir la vida de la iglesia en todo terreno, cuando las cosas marchan tranquilamente pero también cuando la persecución aparece, como el caso de Nicaragua”, apunta.

También recordó que ni la policía, ni el estado ni el sistema de justicia de Nicaragua tienen credibilidad alguna.

“Quién va a creer que un obispo, que un sacerdote que haya cometido una irregularidad vaya a tener un proceso de tribunales que son inexistentes, porque reciben orden directamente del ejecutivo. El descalabro del Estado de derecho de Nicaragua hace que nada sea creíble y esa es la realidad”, prosiguió

Finalmente, reiteró su preocupación por el estado de monseñor Rolando Álvarez, de quien no saben absolutamente nada y se pregunta si después de haberlo presentado en público con bombos y platillos “ahora le estén haciendo la vida imposible para orillarlo a abandonar la postura digna que ha tenido, sobre todo la bofetada que le dio al régimen cuando le dijeron ya está libre puede irse en este avión y él dijo no, yo quiero ser libre pero en Nicaragua, a mí el señor me tiene aquí y mi misión es en Nicaragu